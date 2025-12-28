Kőkemény üzenetet küldött Putyin: komoly következménye lesz, ha Ukrajna nem köt békét

Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust, ha Kijev nem hajlandó békét kötni.

Az orosz elnök határozott hangnemben nyilatkozott az orosz-ukrán háború jelenlegi állásáról. Vlagyimir Putyin szerint az orosz haderő olyan ütemben halad előre a frontvonalakon, hogy rövidesen katonai úton rendezik a konfliktust, amennyiben Ukrajna nem mutat hajlandóságot a békekötésre.

"Ha a kijevi rezsim vezetői nem hajlandóak békét kötni, akkor minden fennálló kérdést a különleges katonai művelet részeként, erőszakkal fogunk megoldani" – jelentette ki az orosz államfő a TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint, amelyről a Telex számolt be.

Putyin narratívája szerint a fegyveres konfliktust az ukrán fél kezdeményezte, Oroszország pedig csupán rendezni kívánja a helyzetet. Az elnök úgy véli, a nyugati országokban már megjelentek olyan józan hangok, amelyek Kijevet a békefeltételek elfogadására ösztönzik.

"Nyugaton megjelentek az ész emberei, akik azt javasolják a kijevi vezetésnek, hogy fogadjanak el tisztességes békefeltételeket, a kijevi rezsim vezetői nem sietnek megtenni ezt" – fogalmazott az orosz elnök.

A fenyegető retorika nem újdonság az orosz vezetés részéről. Korábban Szergej Lavrov külügyminiszter is hasonló hangnemben nyilatkozott, bár ő elsősorban az európai országokat figyelmeztette.

"A nehéz felfogású európai politikusok számára, akiknek, remélem, megmutatják ezt az interjút, megismétlem: nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámad. Ha viszont valakinek eszébe jut támadást indítani Oroszország ellen, a válasz megsemmisítő lesz" – hangsúlyozta a külügyminiszter.