2025. december 28. vasárnap Kamilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2014. október 16: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Tomislav NikoliÄ szerb elnök a Győztesek menetelése elnevezésű katonai parádén Belgrádban. Vlagyimir Putyin orosz elnök Belgrádba érkezett, hogy megemlékezzen a vár
Világ

Kőkemény üzenetet küldött Putyin: komoly következménye lesz, ha Ukrajna nem köt békét

Pénzcentrum
2025. december 28. 17:17

Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust, ha Kijev nem hajlandó békét kötni.

Az orosz elnök határozott hangnemben nyilatkozott az orosz-ukrán háború jelenlegi állásáról. Vlagyimir Putyin szerint az orosz haderő olyan ütemben halad előre a frontvonalakon, hogy rövidesen katonai úton rendezik a konfliktust, amennyiben Ukrajna nem mutat hajlandóságot a békekötésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ha a kijevi rezsim vezetői nem hajlandóak békét kötni, akkor minden fennálló kérdést a különleges katonai művelet részeként, erőszakkal fogunk megoldani" – jelentette ki az orosz államfő a TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint, amelyről a Telex számolt be.

Kapcsolódó cikkeink:

Putyin narratívája szerint a fegyveres konfliktust az ukrán fél kezdeményezte, Oroszország pedig csupán rendezni kívánja a helyzetet. Az elnök úgy véli, a nyugati országokban már megjelentek olyan józan hangok, amelyek Kijevet a békefeltételek elfogadására ösztönzik.

"Nyugaton megjelentek az ész emberei, akik azt javasolják a kijevi vezetésnek, hogy fogadjanak el tisztességes békefeltételeket, a kijevi rezsim vezetői nem sietnek megtenni ezt" – fogalmazott az orosz elnök.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fenyegető retorika nem újdonság az orosz vezetés részéről. Korábban Szergej Lavrov külügyminiszter is hasonló hangnemben nyilatkozott, bár ő elsősorban az európai országokat figyelmeztette.

"A nehéz felfogású európai politikusok számára, akiknek, remélem, megmutatják ezt az interjút, megismétlem: nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámad. Ha viszont valakinek eszébe jut támadást indítani Oroszország ellen, a válasz megsemmisítő lesz" – hangsúlyozta a külügyminiszter.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #kijev #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fenyegetés #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:17
17:03
16:44
16:34
16:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
2 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
3 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
4
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
5
3 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 15:34
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 28. 15:27
Itt újra berobbanhat a kukorica: kemény, mire készülnek ezek a gazdák