A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Kiszivárgott, új csodafegyvert telepített az Európai Unió határára Oroszország: nukleáris fegyvert is kilöhetnek vele
Amerikai kutatók műholdfelvételek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit. A lépéssel Oroszország a hidegháború lezárulta óta első alkalommal helyezett el atomfegyvereket saját határain kívül.
Két amerikai szakértő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a rendelkezésükre álló műholdképek alapján Moszkva feltehetően már Belaruszba telepítette Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszereit. Elemzésük szerint a telepítés helyszíne 90 százalékos valószínűséggel a Kricsev melletti egykori katonai repülőtér, amely Minszktől mintegy 307, Moszkvától pedig körülbelül 478 kilométerre, délnyugati irányban fekszik.
A szakértői vélemények szerint az 5500 kilométeres becsült hatósugárral rendelkező fegyverrendszer elhelyezésével Moszkva jelentősen növelheti európai célpontok elérésének lehetőségét. Elemzők úgy vélik, az orosz vezetés ezzel a lépéssel kívánja elrettenteni a NATO-tagállamokat attól, hogy Ukrajnát olyan fegyverzettel lássák el, amely alkalmas lehet oroszországi mélységi célpontok támadására.
A kutatók megállapításai szerint a műholdfelvételeken látható létesítmény az orosz stratégiai rakétabázisok minden jellegzetes ismérvét magán viseli. Az építkezés rendkívül gyors ütemben, augusztus derekán zajlott le.
Vlagyimir Putyin orosz államfő tavaly decemberben állapodott meg Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel arról, hogy 2025 folyamán megkezdik az Oresnyik rakétarendszerek Belarusz területére telepítését. A belarusz államfő a közelmúltban megerősítette, hogy az első egységek már megérkeztek, pontos telepítési helyüket azonban nem hozta nyilvánosságra. Tájékoztatása szerint összesen legfeljebb tíz ilyen fegyverrendszer állomásozhat majd az országban.
A fejlemény időzítése különösen figyelemre méltó, mivel mindössze néhány héttel előzi meg a két nukleáris nagyhatalom stratégiai atomfegyver-arzenáljának korlátozását célzó, jelenleg érvényben lévő utolsó amerikai–orosz megállapodás, az Új START-szerződés lejártát.
A Reuters megkeresésére sem az orosz, sem a belarusz washingtoni nagykövetség nem kívánt reagálni, és az amerikai kormányzat, illetve a CIA sem adott ki hivatalos állásfoglalást az értesülésekkel kapcsolatban.
Helyi idő szerint szombaton késő este 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Tajvant, amit a fővárosban, Tajpejben is érezni lehetett.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
