2025. december 28. vasárnap Kamilla
2 °C Budapest
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rakétahüvely kilövésre készen. Az ország ellenségeinek veszélyes tömegpusztító fegyverei.
Világ

Kiszivárgott, új csodafegyvert telepített az Európai Unió határára Oroszország: nukleáris fegyvert is kilöhetnek vele

Pénzcentrum
2025. december 28. 14:28

Amerikai kutatók műholdfelvételek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit. A lépéssel Oroszország a hidegháború lezárulta óta első alkalommal helyezett el atomfegyvereket saját határain kívül.

Két amerikai szakértő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a rendelkezésükre álló műholdképek alapján Moszkva feltehetően már Belaruszba telepítette Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszereit. Elemzésük szerint a telepítés helyszíne 90 százalékos valószínűséggel a Kricsev melletti egykori katonai repülőtér, amely Minszktől mintegy 307, Moszkvától pedig körülbelül 478 kilométerre, délnyugati irányban fekszik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértői vélemények szerint az 5500 kilométeres becsült hatósugárral rendelkező fegyverrendszer elhelyezésével Moszkva jelentősen növelheti európai célpontok elérésének lehetőségét. Elemzők úgy vélik, az orosz vezetés ezzel a lépéssel kívánja elrettenteni a NATO-tagállamokat attól, hogy Ukrajnát olyan fegyverzettel lássák el, amely alkalmas lehet oroszországi mélységi célpontok támadására.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatók megállapításai szerint a műholdfelvételeken látható létesítmény az orosz stratégiai rakétabázisok minden jellegzetes ismérvét magán viseli. Az építkezés rendkívül gyors ütemben, augusztus derekán zajlott le.

Vlagyimir Putyin orosz államfő tavaly decemberben állapodott meg Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel arról, hogy 2025 folyamán megkezdik az Oresnyik rakétarendszerek Belarusz területére telepítését. A belarusz államfő a közelmúltban megerősítette, hogy az első egységek már megérkeztek, pontos telepítési helyüket azonban nem hozta nyilvánosságra. Tájékoztatása szerint összesen legfeljebb tíz ilyen fegyverrendszer állomásozhat majd az országban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fejlemény időzítése különösen figyelemre méltó, mivel mindössze néhány héttel előzi meg a két nukleáris nagyhatalom stratégiai atomfegyver-arzenáljának korlátozását célzó, jelenleg érvényben lévő utolsó amerikai–orosz megállapodás, az Új START-szerződés lejártát.

A Reuters megkeresésére sem az orosz, sem a belarusz washingtoni nagykövetség nem kívánt reagálni, és az amerikai kormányzat, illetve a CIA sem adott ki hivatalos állásfoglalást az értesülésekkel kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #fegyver #világ #nukleáris energia #vlagyimir putyin #háború #nato #rakéta #belarusz

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
31 perce
Jócskán be lehetnek tojva sz oroszok ! Lavrov sem győzi már a fenyrgetést, miközben úgy hazudik, ahogyan az meg van írva. Még, hogy ők sohsem kezdeményeztek háborút...nem a fenét nem, egész történelmük ebből áll ! Még a finn, vagy lengyel háborúk előtt, sohsem intéztek el valamit békésen, ha a hadsereggel is el lehetett - vagy azt gondolták ! Hódítás hódítás után, minden gazdátlabm vagy gyengén őrzött területre bevonultak, megszállták, nem eresztették ! De hagyján, micsoda jövőt adtak ezeknek a területeknek, népeknek ? Ez a nagyobb szégyen ! Európa, a Nyugat kultúrája nagy veszélyben van, már Amerika sem őrzi a demokráciát, India, Kína sohsem őrizte....A legrosszabb utópiák látszanak a horizonton !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:34
15:05
14:28
14:04
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
2 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
3 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
4
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
5
3 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 13:04
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 12:07
Mi a f* volt ez az év?! Íme 2025 legdurvább autós esetei, karamboljai - eredeti dashcam felvételek!
Agrárszektor  |  2025. december 28. 14:02
Óriási a pánik: újabb régióban ütötte fel a fejét a rettegett járvány