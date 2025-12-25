2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról

Pénzcentrum
2025. december 25. 15:31

Zelenszkij hajlandó lenne kivonni az ukrán csapatokat a Donbaszból egy béketerv részeként, miközben az oroszok többsége 2026-ra várja a háború végét egy állami közvélemény-kutatás szerint - számolt be róla a The Guardian.

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész lenne kivonni a csapatokat az ország keleti ipari szívéből egy olyan béketerv részeként, amelyben Moszkva is visszavonulna, a terület pedig nemzetközi erők által felügyelt demilitarizált zónává válna. Ez a javaslat újabb lehetséges kompromisszumot kínál a Donbasz régió ellenőrzésére vonatkozóan, ami a béketárgyalások egyik fő akadálya volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Washington és Kijev közelebb került egy közösen elfogadott háborút lezáró formulához, bár Moszkva reakciója továbbra is bizonytalan. Függetlenül attól, hogy Oroszország elfogadja-e, a javaslat Kijev sikerének tekinthető, mivel sikerült átírnia egy korábbi amerikai tervezetet, amelyet a Kreml kívánságlistájaként kritizáltak. Zelenszkij szerint az amerikai tárgyalók szerdán veszik fel a kapcsolatot a Kremllel.

Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét. A felmérés szerint a 1600 megkérdezett 70%-a "sikeresebbnek" látja 2026-ot Oroszország számára, mint az idei évet, míg 55%-uk ezt a reményt az ukrajnai "különleges katonai művelet" lehetséges befejezéséhez köti.

Kapcsolódó cikkeink:

Eközben az ukrajnai Odessza környékén orosz légitámadások következtében napraforgóolaj-szennyezés érte a partvidéket, ami állatpusztulást okozott és természetvédelmi figyelmeztetéseket váltott ki. Odessza az utóbbi hetekben a háború egyik legsúlyosabban bombázott területe volt, amit ukrán tisztviselők Ukrajna tengeri hálózata és létfontosságú mezőgazdasági exportja elleni támadásként értékelnek. A régióban található Pivdenny kikötőt szerdán ideiglenesen lezárták a takarítási munkálatok miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szerdán az orosz légvédelem 25 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint. A becsapódások helyszínét vizsgálják, de károkról nem érkezett jelentés. A fővárost kiszolgáló négy nagy repülőtér közül kettő ideiglenesen korlátozta működését.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
