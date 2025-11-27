2025. november 29. szombat Taksony
Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Világ

Óriási dobásra készül a Mol: mi lesz így az amerikai szankciókkal, azért ez durva manőver lesz

Pénzcentrum
2025. november 27. 13:46

A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón hivatalosan megerősítette, hogy a magyar olajvállalat aktív egyeztetéseket folytat a szerbiai NIS finomító megszerzéséről. A pancsovai finomítót működtető vállalat jelenleg az orosz energiacégekre kivetett amerikai szankciók hatálya alá tartozik, ami miatt Szerbiának sürgősen új tulajdonost kell találnia a létesítmény számára.

"A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében" - nyilatkozta Gulyás.

Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
A potenciális vásárlók között a Mol mellett az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC is szerepel, miközben a szerb kormányzat is előkészületeket tett a vállalat esetleges állami felügyelet alá helyezésére.

A helyzet kritikusságát jól mutatja, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden arra figyelmeztetett: a NIS finomítója négy napon belül kénytelen lehet leállítani működését, amennyiben az Egyesült Államok nem enyhít a szankciókon.
Címlapkép: Getty Images
