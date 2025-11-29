Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
Óriási botrány Amerikában: Trump olyan dologra készül, amelyre nem volt még példa
Donald Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az ő értelmezése szerint autopen segítségével készültek. Szerinte ezek a dokumentumok nem számítanak érvényes elnöki aktusnak, mert Joe Biden nem vett részt a folyamatban. Trump azt állította, hogy az autopen használata szabálytalan volt, és Biden akár hamis tanúzás vádjával is szembesülhet, ha azt mondja, hogy jóváhagyta az aláírásokat. A volt elnök úgy véli, hogy Biden hivatali ideje alatt a dokumentumok túlnyomó részét így írták alá.
Joe Biden határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Közölte, hogy minden döntést személyesen hozott meg, és szerinte teljesen megalapozatlanok a vádak. A republikánusok egy része kongresszusi vizsgálatot kezdeményezett az autopen használatáról, de a jelentésükben nem találtak konkrét bizonyítékot arra, hogy Biden tudta nélkül írtak volna alá dokumentumokat.
Jogi szakértők felidézték, hogy az autopen régóta mindkét párt elnökeinél gyakori eszköz. A George W. Bush időszakában készült igazságügyi állásfoglalás már 2005-ben kimondta, hogy az elnök törvényesen használhatja ezt az aláírási módot. A történelmi példák alapján az alkotmány nem ír elő konkrét formai követelményt, ezért korábban is előfordult, hogy az elnök személyes jelenlét nélkül hagyott jóvá dokumentumokat.
Trump saját elnöksége alatt szintén élt az autopen lehetőségével, bár állítása szerint csak kevés jelentőségű iratoknál. Mostani lépése azonban sokkal szélesebb körű vitát indított el, mert Biden elnöki döntéseinek jelentős részét teszi kérdésessé egy olyan gyakorlatra hivatkozva, amelyet eddig minden kormányzat elfogadott.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
