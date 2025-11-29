Óriási botrány Amerikában: Trump olyan dologra készül, amelyre nem volt még példa

Donald Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az ő értelmezése szerint autopen segítségével készültek. Szerinte ezek a dokumentumok nem számítanak érvényes elnöki aktusnak, mert Joe Biden nem vett részt a folyamatban. Trump azt állította, hogy az autopen használata szabálytalan volt, és Biden akár hamis tanúzás vádjával is szembesülhet, ha azt mondja, hogy jóváhagyta az aláírásokat. A volt elnök úgy véli, hogy Biden hivatali ideje alatt a dokumentumok túlnyomó részét így írták alá.

Joe Biden határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Közölte, hogy minden döntést személyesen hozott meg, és szerinte teljesen megalapozatlanok a vádak. A republikánusok egy része kongresszusi vizsgálatot kezdeményezett az autopen használatáról, de a jelentésükben nem találtak konkrét bizonyítékot arra, hogy Biden tudta nélkül írtak volna alá dokumentumokat.

Jogi szakértők felidézték, hogy az autopen régóta mindkét párt elnökeinél gyakori eszköz. A George W. Bush időszakában készült igazságügyi állásfoglalás már 2005-ben kimondta, hogy az elnök törvényesen használhatja ezt az aláírási módot. A történelmi példák alapján az alkotmány nem ír elő konkrét formai követelményt, ezért korábban is előfordult, hogy az elnök személyes jelenlét nélkül hagyott jóvá dokumentumokat.

Trump saját elnöksége alatt szintén élt az autopen lehetőségével, bár állítása szerint csak kevés jelentőségű iratoknál. Mostani lépése azonban sokkal szélesebb körű vitát indított el, mert Biden elnöki döntéseinek jelentős részét teszi kérdésessé egy olyan gyakorlatra hivatkozva, amelyet eddig minden kormányzat elfogadott.