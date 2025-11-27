Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Szorult helyzetben van Donald Trump: letaglózó számok érkeztek
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson, ahol a republikánus jelölt mindössze 2 százalékpontos előnnyel vezet a demokrata kihívóval szemben, annak ellenére, hogy Donald Trump 2023-ban 22 százalékpontos fölénnyel nyert ugyanitt.
Az Emerson College friss közvélemény-kutatása szerint Matt Van Epps republikánus jelölt 48 százalékos támogatottsággal vezet Aftyn Behn demokrata állami törvényhozó 46 százalékos eredményével szemben a biztosan és előzetesen szavazók körében. A bizonytalanok aránya körülbelül 5 százalék, és ha az ő jelenlegi preferenciáikat is figyelembe veszik, Van Epps 49, míg Behn 47 százalékon áll - közölte a Portfolio.
A két politikus a nyáron lemondott republikánus Mark Green helyéért verseng, aki tavaly 59,5 százalékos eredménnyel nyerte el a mandátumot. A december 2-i időközi választás különösen nagy figyelmet kap, mivel ebben a körzetben az 1980-as évek óta nem győzött demokrata jelölt.
A választókörzet, amely északon Kentucky, délen Alabama határáig nyúlik, és Nashville egyes részeit is magában foglalja, hagyományosan republikánus bázisnak számít. Ennek ellenére a demokraták jelentős erőforrásokat mozgósítottak a kampányban, kihasználva Trump növekvő népszerűtlenségét.
Az Emerson felmérése szerint Trump megítélése negatívba fordult ebben a körzetben: a válaszadók 49 százaléka elutasítja, és csak 47 százaléka támogatja elnöki tevékenységét. Különösen a független szavazók körében népszerűtlen, akiknek mindössze harmada vélekedik róla pozitívan, míg 59 százalékuk negatívan értékeli teljesítményét.
A kutatás szerint a választók számára jelenleg a gazdaság a legfontosabb kérdés (38%), ezt követi a lakhatás megfizethetősége (15%), valamint az egészségügy és a demokráciát fenyegető veszélyek (egyaránt 13-13%).
Spencer Kimball, az Emerson College Polling igazgatója szerint a választás kimenetele a részvételi arányon múlik. "A saját bevallásuk szerint korán szavazók inkább Behn felé hajlanak, míg akik a választás napján terveznek voksolni, Van Eppset részesítik előnyben", nyilatkozta. A demokrata jelölt legerősebb bázisa a 40 év alattiak köre, míg a republikánus támogatottsága az életkor előrehaladtával növekszik.
Szakértők szerint már az is demokrata sikernek számítana, ha Behn megközelítené ellenfele eredményét, ami egyben figyelmeztető jel lehetne a republikánusok számára a 2026-os félidős kongresszusi választások előtt.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással.
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
-
-
