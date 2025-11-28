Megérkezett Moszkvába Orbán Viktor

Magyar idő szerint nem sokkal 11 óra után landolt Orbán Viktor gépe Moszkvában. A miniszterelnökkel tartott Lázár János és Csepreghy Nándor is.

A delegáció tagja Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint helyettese, Csepreghy Nándor is. A miniszterelnök felszállás előtt a közmédiának adott interjút, és arról beszélt, hogy utazásának célja a téli és következő évi energiaellátás biztosítása megfizethető áron.

A Kreml tájékoztatása szerint a tárgyalásokon részt vesz Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes és Putyin külpolitikai tanácsadója is.

A Telex szerint Lázár János részvétele meglepetésnek számít, hiszen korábban nem kísérte a miniszterelnököt Moszkvába, bár jelen volt a washingtoni találkozón.