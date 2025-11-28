2025. november 28. péntek Stefánia
Brüsszel, 2025. június 25.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök megérkezik Brüsszelbe 2025. június 25-én. Másnap kezdõdik az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfõit
Gazdaság

Megérkezett Moszkvába Orbán Viktor

Pénzcentrum
2025. november 28. 12:11

Magyar idő szerint nem sokkal 11 óra után landolt Orbán Viktor gépe Moszkvában. A miniszterelnökkel tartott Lázár János és Csepreghy Nándor is.

Orbán Viktor és delegációja hajnali 4 órakor indult Budapestről, és nem sokkal 11 óra előtt szálltak le a moszkvai Vnukovo repülőtéren.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A delegáció tagja Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint helyettese, Csepreghy Nándor is. A miniszterelnök felszállás előtt a közmédiának adott interjút, és arról beszélt, hogy utazásának célja a téli és következő évi energiaellátás biztosítása megfizethető áron.

A Kreml tájékoztatása szerint a tárgyalásokon részt vesz Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes és Putyin külpolitikai tanácsadója is.

A Telex szerint Lázár János részvétele meglepetésnek számít, hiszen korábban nem kísérte a miniszterelnököt Moszkvába, bár jelen volt a washingtoni találkozón.
#magyarország #gazdaság #oroszország #orbán viktor #lázár jános #szíjjártó péter #vlagyimir putyin #külpolitika #moszkva #energiaellátás #diplomácia

