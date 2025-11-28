2025. november 28. péntek Stefánia
Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Euró
Gazdaság

Tényleg Moszkvába megy Orbán Viktor: erről fog tárgyalni Putyinnal a miniszterelnök

Pénzcentrum/MTI
2025. november 28. 08:04

Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron - nyilatkozta a Orbán Viktor a közmédiának, aki pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra. Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni - mondta.

Ismertetése szerint magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudják Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent - tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért voltak Washingtonban nem olyan régen, hogy ezek alól a szankciók alól Magyarországot kivegyék.

"Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gáz, meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni. Azért megyek tehát oda, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon Putyin elnökkel, Orbán Viktor azt mondta: "aligha tudjuk elkerülni".

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
TolllerBela
56 perce
Tőled meg ettől a tárgyalástól függ a legkevésbé, mi lesz itt a télen meg jövőre ! Mész, mert a pofavizit most hasznos a puttynak meg neked is. Ő azt mutatja meg, hogy van kanala az EU levesében, te meg a nagy testvér barátságával kampányolsz. Mocskok vagytok, mind a ketten !
0
0
