Béke Ukrajnában: most van a legjobb esély egy megállapodásra, ezt el kell fogadniuk!

A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét és a kormányát érintő korrupciós botrányt.

Donald Trump elnök november 24-ig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek, hogy aláírja az amerikai béketervet, ellenkező esetben Ukrajna elveszítheti az amerikai hírszerzési és katonai támogatást. A Fehér Ház egyik vezető tisztviselője szerint "az ukránoknak el kell fogadniuk a megállapodást Zelenszkij jelenlegi gyenge pozíciója miatt".

Az Egyesült Államok 28 pontos béketerve szerint Ukrajna jelentős területeket engedne át Oroszországnak, beleértve a Krímet, Donbaszt, Luhanszkot, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit. A terv emellett korlátozná az ukrán hadsereg méretét, és örökre megtiltaná Ukrajna NATO-csatlakozását - jelentette a Politico.

Cserébe Ukrajna engedélyt kapna az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésére, valamint 100 milliárd dolláros újjáépítési támogatást Oroszországtól, további 100 milliárdot európai országoktól, illetve egy külön amerikai-orosz közös újjáépítési programot.

Zelenszkij pénteki beszédében nehéz választásként jellemezte a helyzetet: "Vagy a nehéz 28 pont, vagy egy rendkívül kemény tél – a legkeményebb eddig – további kockázatokkal. Egy élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül, és azt kérik, bízzunk abban, aki már kétszer megtámadott minket."

Míg a Fehér Ház lehetőséget lát a megállapodásra, számos európai tisztviselő és Ukrajna más szövetségesei úgy vélik, Zelenszkij meggyengült politikai tőkéje megnehezíti, ha nem lehetetlenné teszi az amerikai javaslat elfogadtatását az ukrán közvéleménnyel.

A tervezet tartalmaz egy amerikai "biztonsági garanciát" Ukrajna számára, de nem részletezi, hogyan segítene az USA, ha Oroszország megszegné a tűzszünetet. Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellenjavaslatot készít a Trump-tervre, amelynek több rendelkezése, például az ukrán katonai létszám korlátozása "korábban elfogadhatatlan volt" az európaiak számára, és "továbbra is az marad".