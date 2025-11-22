A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Béke Ukrajnában: most van a legjobb esély egy megállapodásra, ezt el kell fogadniuk!
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét és a kormányát érintő korrupciós botrányt.
Donald Trump elnök november 24-ig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek, hogy aláírja az amerikai béketervet, ellenkező esetben Ukrajna elveszítheti az amerikai hírszerzési és katonai támogatást. A Fehér Ház egyik vezető tisztviselője szerint "az ukránoknak el kell fogadniuk a megállapodást Zelenszkij jelenlegi gyenge pozíciója miatt".
Az Egyesült Államok 28 pontos béketerve szerint Ukrajna jelentős területeket engedne át Oroszországnak, beleértve a Krímet, Donbaszt, Luhanszkot, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit. A terv emellett korlátozná az ukrán hadsereg méretét, és örökre megtiltaná Ukrajna NATO-csatlakozását - jelentette a Politico.
Cserébe Ukrajna engedélyt kapna az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésére, valamint 100 milliárd dolláros újjáépítési támogatást Oroszországtól, további 100 milliárdot európai országoktól, illetve egy külön amerikai-orosz közös újjáépítési programot.
Zelenszkij pénteki beszédében nehéz választásként jellemezte a helyzetet: "Vagy a nehéz 28 pont, vagy egy rendkívül kemény tél – a legkeményebb eddig – további kockázatokkal. Egy élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül, és azt kérik, bízzunk abban, aki már kétszer megtámadott minket."
Míg a Fehér Ház lehetőséget lát a megállapodásra, számos európai tisztviselő és Ukrajna más szövetségesei úgy vélik, Zelenszkij meggyengült politikai tőkéje megnehezíti, ha nem lehetetlenné teszi az amerikai javaslat elfogadtatását az ukrán közvéleménnyel.
A tervezet tartalmaz egy amerikai "biztonsági garanciát" Ukrajna számára, de nem részletezi, hogyan segítene az USA, ha Oroszország megszegné a tűzszünetet. Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellenjavaslatot készít a Trump-tervre, amelynek több rendelkezése, például az ukrán katonai létszám korlátozása "korábban elfogadhatatlan volt" az európaiak számára, és "továbbra is az marad".
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
