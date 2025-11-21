2025. november 21. péntek Olivér
Brüsszel, 2024. június 17.Mark Rutte ügyvezetõ holland miniszterelnök az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben bõ egy héttel az európai parlamenti választások után, 2024. június 17-én.MTI/EPA/Olivier Ma
Világ

Már készül az EU ellenjavaslata a 28 pontos amerikai béketervre: ebből még bármi lehet

Pénzcentrum
2025. november 21. 21:19

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezésének lehetőségeiről, miközben több ország alternatív béketerven dolgozik.

Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet. Zelenszkij az X közösségi platformon hangsúlyozta, hogy készek gyorsan és konstruktívan dolgozni a siker érdekében, valamint egyeztetik következő közös lépéseiket:

A Reuters információi szerint Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellenjavaslatot készít az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketervhez. Az ügyre rálátó források szerint az ellenjavaslat kidolgozásába várhatóan más európai országok is bekapcsolódnak.

Az amerikai béketerv jelentős engedményeket irányozna elő ukrán részről: előírná a Donbasz teljes területének átadását (beleértve az oroszok által nem elfoglalt részeket is), a haderő létszámának felezését, valamint a nagy hatótávolságú csapásmérő képességről való lemondást, mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A helyzet komolyságát jelzi Zelenszkij korábbi nyilatkozata, miszerint nagyon nehéz hét előtt áll az ország, és Ukrajna kénytelen lehet választani az Egyesült Államok partnerségének vagy saját méltóságának elvesztése között.

A címlapfotón Mark Rutte, a NATO főtitkára. A címlapkép forrása: Olivier Matthys, MTI/MTVA 
