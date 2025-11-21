Már készül az EU ellenjavaslata a 28 pontos amerikai béketervre: ebből még bármi lehet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezésének lehetőségeiről, miközben több ország alternatív béketerven dolgozik.

Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet. Zelenszkij az X közösségi platformon hangsúlyozta, hogy készek gyorsan és konstruktívan dolgozni a siker érdekében, valamint egyeztetik következő közös lépéseiket:

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte.



Mark expressed his condolences over Russia’s horrific attack on Ternopil. Thirty-one people were killed, including six children. Search-and-rescue operations at the site of this tragedy are still ongoing.



Ukrainians, more than anyone else… pic.twitter.com/1vIzC4S19M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

A Reuters információi szerint Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellenjavaslatot készít az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketervhez. Az ügyre rálátó források szerint az ellenjavaslat kidolgozásába várhatóan más európai országok is bekapcsolódnak.

Az amerikai béketerv jelentős engedményeket irányozna elő ukrán részről: előírná a Donbasz teljes területének átadását (beleértve az oroszok által nem elfoglalt részeket is), a haderő létszámának felezését, valamint a nagy hatótávolságú csapásmérő képességről való lemondást, mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

A helyzet komolyságát jelzi Zelenszkij korábbi nyilatkozata, miszerint nagyon nehéz hét előtt áll az ország, és Ukrajna kénytelen lehet választani az Egyesült Államok partnerségének vagy saját méltóságának elvesztése között.

A címlapfotón Mark Rutte, a NATO főtitkára. A címlapkép forrása: Olivier Matthys, MTI/MTVA