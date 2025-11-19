2025. november 19. szerda Erzsébet
Lengyelország térképe.
Világ

Robbantás után megtorlás: Lengyelország kemény lépésre szánta el magát Oroszországgal szemben

Pénzcentrum
2025. november 19. 19:34

A hétvégi vasúti robbantás után Lengyelország bezárja Oroszország utolsó működő konzulátusát, és az EU-t is szigorúbb intézkedésekre szólítja fel az orosz diplomatákkal szemben. Moszkva tagadja a felelősséget, és ellenlépést helyez kilátásba, írja a Reuters.

A lengyel kormány a hétvégi robbantásos vasúti szabotázsakció után úgy döntött, bezárja az ország területén működő utolsó orosz konzulátust. Varsó emellett arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták szabad mozgását a schengeni övezetben.

Lengyelország, amely Ukrajna egyik legfontosabb támogatója az orosz agresszió elleni védekezésben, azt állítja: a Varsó–Lublin vasútvonalon elkövetett hétvégi robbantást két, Moszkvával együttműködő ukrán állampolgár hajtotta végre. A gyanúsítottak a merénylet után az Oroszországgal szövetséges Belaruszba menekültek.



A bejelentést Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter tette meg szerdai sajtótájékoztatóján. Közölte: első lépésként bezárják Oroszország gdański konzulátusát – ez az utolsó működő ilyen intézmény Lengyelországban, miután a krakkói és a poznańi már korábban megszűnt. Sikorski szerint az elkövetett cselekmény „nem csupán szabotázs volt, hanem állami terrorcselekmény”, amelyre „nem diplomáciai válasz érkezik majd”.

Moszkva tagadta az akcióban való részvételt, és azzal vádolta Lengyelországot, hogy „oroszfóbiával” magyaráz minden incidenset. Oroszország bejelentette: válaszul korlátozni fogja a lengyel diplomáciai és konzuli jelenlétet a saját területén.

A lengyel hírszerző szolgálatokért felelős miniszter szóvivője, Jacek Dobrzynski közölte: a két, Belaruszba menekült gyanúsított mellett több személyt is őrizetbe vettek a robbantással összefüggésben, de további részleteket egyelőre nem árult el.
Címlapkép: Getty Images
