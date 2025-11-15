2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Közelkép vasúti sínek. Alacsony mélységű mező.
Világ

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

Pénzcentrum
2025. november 15. 20:03

Tragikus baleset történt hajnalban Alsó-Ausztriában: egy cseh nő életét vesztette, miután egy gyorsvonat tetején utazott, és onnan leesett, írja a 444 a Der Standard alapján.

Meghalt egy fiatal nő szombat hajnalban Alsó-Ausztriában, miután leesett egy mozgó gyorsvonatról, amelynek külsejére kapaszkodott fel.

A cseh származású „trainsurfer” nem egyedül próbálta ki a veszélyes mutatványt: egy nemzetközi fiatalokból álló csoporttal együtt szállt fel a jármű oldalára Amstetten állomásán.

A csapat a St. Pölten felé tartó InterCity tetején utazott végig, ami nagyjából 75 kilométeres szakasz, és 20 perc alatt és oda a vonat. A fiatalok csak a végállomáson vették észre, hogy társuk hiányzik. Néhány órával később jelentették az esetet a helyi rendőrségen.

A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni. A keresés idejére a vasúti közlekedést leállították az érintett szakaszon, de reggelre a forgalom helyreállt.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #rendőrség #vonat #vasút #ausztria #haláleset #világ #tragédia #vonatbaleset #vasúti közlekedés

