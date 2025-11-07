Vérfürdő egy bécsi bárban: meggyilkoltak egy férfit, a tettes elmenekült a helyszínről

Halálos áldozata is volt annak a lövöldözésnek, amely csütörtök este történt egy bárban, az osztrák főváros Ottakring negyedében - közölték pénteken a bécsi hatóságok.

A Payergassén lévő bárban négy ember veszett össze, majd lövések dördültek. A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült, őt intenzív osztályon ápolják - számolt be róla a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője. A helyszínre riasztott mentők közlése szerint a 33 éves férfi kiérkezésükkor már halott volt, felsőtestén súlyosan megsebesült társát pedig ellátás után kórházba szállították.

Az áldozatokra a másik két férfi egyike lőtt rá, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.

Az elkövetők nevét tudja a rendőrség - mondta el pénteken Markus Dittrich rendőrségi szóvivő.

A média által közölt értesülések szerint a lövéseket leadó gyanúsítottat még az éjszaka folyamán letartóztatták, miután ügyvédjével jelentkezett a rendőrségen, de ezt a rendőri szóvivő hivatalosan nem erősítette meg.

A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, de őrizetbe vételekor illegálisan birtokolt fegyvert találtak nála.