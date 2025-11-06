Küszöbön a többmilliárdos megállapodás? Ezért is repülhetett Washingtonba Orbán Viktor

Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye. A megállapodás 2024 elején hatályát vesztette, azóta a két ország közötti jövedelmeket nem védi semmilyen adózási egyezmény. Ez komoly hátrányt jelent mind a magyar, mind az amerikai befektetőknek – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.

„Felcsillant a remény arra, hogy hosszabb távon újra legyen egyezményünk az Egyesült Államokkal, ugyanakkor ennek jogi és politikai átfutása bizonyosan időt vesz igénybe” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Egy új egyezmény megkötése több lépésből állna: előbb a két ország pénzügyi tárcái és adóhatóságai dolgoznák ki a közös szöveget, majd mindkét parlamentnek ratifikálnia kellene. Magyarország már számos OECD-modell alapján készült szerződéssel rendelkezik, így technikailag adott a háttér a tárgyalások újraindításához.

Mit nyerne vele Magyarország és az USA?

Ha újra életbe lépne az egyezmény, az adóterhek csökkenhetnének, mivel az egyik országban befizetett adó beszámítható lenne a másikban. Ez egyszerűsítené az adminisztrációt, ösztönözné a befektetéseket, és biztonságosabbá tenné a határon átnyúló jövedelmek adózását.

EZ IS ÉRDEKELHET Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.

Mi történik most?

Az egyezmény hiányában mindkét ország külön adóztatja a másik állampolgárait és cégeit, ami sok esetben kettős terhet jelent. Az amerikai jövedelmek – például az osztalék – után 30 százalékos forrásadót vonhatnak le, amit Magyarországon csak részben lehet beszámítani. Emiatt több magyar vállalat és magánszemély más országokon keresztül bonyolítja befektetéseit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„Az egyezmény hiánya csökkenti a befektetői bizalmat és növeli az adminisztratív terheket, így mindkét fél érdeke lenne a mielőbbi rendezés” – hangsúlyozta Bagdi Lajos.