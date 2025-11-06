A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
Küszöbön a többmilliárdos megállapodás? Ezért is repülhetett Washingtonba Orbán Viktor
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye. A megállapodás 2024 elején hatályát vesztette, azóta a két ország közötti jövedelmeket nem védi semmilyen adózási egyezmény. Ez komoly hátrányt jelent mind a magyar, mind az amerikai befektetőknek – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.
„Felcsillant a remény arra, hogy hosszabb távon újra legyen egyezményünk az Egyesült Államokkal, ugyanakkor ennek jogi és politikai átfutása bizonyosan időt vesz igénybe” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Egy új egyezmény megkötése több lépésből állna: előbb a két ország pénzügyi tárcái és adóhatóságai dolgoznák ki a közös szöveget, majd mindkét parlamentnek ratifikálnia kellene. Magyarország már számos OECD-modell alapján készült szerződéssel rendelkezik, így technikailag adott a háttér a tárgyalások újraindításához.
Mit nyerne vele Magyarország és az USA?
Ha újra életbe lépne az egyezmény, az adóterhek csökkenhetnének, mivel az egyik országban befizetett adó beszámítható lenne a másikban. Ez egyszerűsítené az adminisztrációt, ösztönözné a befektetéseket, és biztonságosabbá tenné a határon átnyúló jövedelmek adózását.
Mi történik most?
Az egyezmény hiányában mindkét ország külön adóztatja a másik állampolgárait és cégeit, ami sok esetben kettős terhet jelent. Az amerikai jövedelmek – például az osztalék – után 30 százalékos forrásadót vonhatnak le, amit Magyarországon csak részben lehet beszámítani. Emiatt több magyar vállalat és magánszemély más országokon keresztül bonyolítja befektetéseit.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
„Az egyezmény hiánya csökkenti a befektetői bizalmat és növeli az adminisztratív terheket, így mindkét fél érdeke lenne a mielőbbi rendezés” – hangsúlyozta Bagdi Lajos.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.