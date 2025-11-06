2025. november 6. csütörtök Lénárd
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Küszöbön a többmilliárdos megállapodás? Ezért is repülhetett Washingtonba Orbán Viktor

Pénzcentrum
2025. november 6. 17:03

Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye. A megállapodás 2024 elején hatályát vesztette, azóta a két ország közötti jövedelmeket nem védi semmilyen adózási egyezmény. Ez komoly hátrányt jelent mind a magyar, mind az amerikai befektetőknek – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.

„Felcsillant a remény arra, hogy hosszabb távon újra legyen egyezményünk az Egyesült Államokkal, ugyanakkor ennek jogi és politikai átfutása bizonyosan időt vesz igénybe” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Egy új egyezmény megkötése több lépésből állna: előbb a két ország pénzügyi tárcái és adóhatóságai dolgoznák ki a közös szöveget, majd mindkét parlamentnek ratifikálnia kellene. Magyarország már számos OECD-modell alapján készült szerződéssel rendelkezik, így technikailag adott a háttér a tárgyalások újraindításához.

Mit nyerne vele Magyarország és az USA?

Ha újra életbe lépne az egyezmény, az adóterhek csökkenhetnének, mivel az egyik országban befizetett adó beszámítható lenne a másikban. Ez egyszerűsítené az adminisztrációt, ösztönözné a befektetéseket, és biztonságosabbá tenné a határon átnyúló jövedelmek adózását.

Mi történik most?

Az egyezmény hiányában mindkét ország külön adóztatja a másik állampolgárait és cégeit, ami sok esetben kettős terhet jelent. Az amerikai jövedelmek – például az osztalék – után 30 százalékos forrásadót vonhatnak le, amit Magyarországon csak részben lehet beszámítani. Emiatt több magyar vállalat és magánszemély más országokon keresztül bonyolítja befektetéseit.

„Az egyezmény hiánya csökkenti a befektetői bizalmat és növeli az adminisztratív terheket, így mindkét fél érdeke lenne a mielőbbi rendezés” – hangsúlyozta Bagdi Lajos.
