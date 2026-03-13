Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé.
Földbe állt Trump csodafegyvere? Óriási bajban az amerikai elnök, ezt nehéz lesz sikerként eladni
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra. A befektetők egyre idegesebbek, a tőzsdék gyengülnek, miközben a kötvényhozamok és a dollár erősödnek. A CNN szerint mindez megnehezíti Donald Trump gazdasági stratégiáját, amely a magas részvényárfolyamokra, alacsony kamatokra és gyengébb dollárra épült.
A konfliktus kezdete óta a részvénypiacok csökkennek. A Dow Jones és más indexek a korábbi rekordok után visszaestek, mert a befektetők a globális olajellátás zavaraitól tartanak. A CNN elemzésében Sameer Samana, a Wells Fargo Investment Institute szakértője azt mondta, hogy a közel-keleti feszültség jelenleg a pénzügyi piacok egyik fő mozgatója.
A kötvénypiacon is változás történt. A tízéves amerikai államkötvény hozama a hónap eleji 3,96 százalékról 4,22 százalékra emelkedett. A hozamok növekedése drágíthatja a hiteleket, ami a jelzáloghitelektől a vállalati kölcsönökig az egész gazdaságban érezhető lehet.
A dollár szintén erősödni kezdett. A befektetők ilyenkor gyakran a biztonságos eszközök felé fordulnak, ami növeli az amerikai valuta iránti keresletet. Az erős dollár azonban nehezítheti az amerikai exportot, mert a külföldi vevők számára drágábbá teszi az amerikai termékeket.
A helyzet a kamatpolitikára is hatással lehet. Ha az energiaárak emelkedése miatt nő az infláció, a jegybank kevésbé hajlik majd a kamatcsökkentésre. Ez szintén ellentétes a Fehér Ház céljával, amely alacsonyabb kamatkörnyezetet szeretne. A gazdasági kilátások nagyban attól függnek, meddig tart a konfliktus. A szakértők szerint minél tovább húzódik a háború, annál nagyobb marad a bizonytalanság a pénzügyi piacokon és a gazdaságban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A feszültséget tovább növelik az amerikai vámintézkedések is. A kereskedelmi korlátozások több országban ellenlépéseket váltottak ki, és a gazdasági elemzők szerint a vámok emelhetik az importált termékek árát és növelhetik az inflációs nyomást. A CNN szerint a következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek. A piacok reakciója nagyrészt attól függ majd, hogy az olajárak hogyan alakulnak, és milyen gyorsan csillapodik a közel-keleti konfliktus.
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.
A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre.
Durva pofont kapott a magyar jogrendszer: ha ezen nem változtat a kormány, kőkemény pénzügyi szankciók jönnek
Tamara Ćapeta külön kifogásolta a magyar jogrendszert, mivel az nem tartalmazza a védői jelenlétről való lemondás esetén kötelező garanciákat.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába.
Az olajár hirtelen emelkedése miatt már takarékosságra kérik az embereket Dániában.
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.