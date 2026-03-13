2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
London, Anglia, Egyesült Királyság, Európa. Parlament, Temze folyó és Westminster híd.
Világ

Egyre közelebb az Európai Uniós csatlakozáshoz ez az ország, mégis őket sokkolná legjobban, ha tényleg bekövetkezne

Pénzcentrum
2026. március 13. 09:36

A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval. A részleges piaci hozzáférésért cserébe London már a közös költségvetésbe is hajlandó lenne befizetni. Brüsszel és a tagállamok azonban bizalmatlanok, mert el akarják kerülni, hogy az Egyesült Királyság csak a számára előnyös szabályokból és lehetőségekből válogasson - jelentette a Portfolio.

Az elmúlt időszakban a Keir Starmer vezette kabinet gazdasági és iparpolitikai okokból igyekszik új alapokra helyezni a viszonyát Brüsszellel.

Egy tavalyi tárgyalás Starmer és Ursula von der Leyen között sajtóértesülések szerint arról szólt, hogy előkészítsék Nagy-Britannia visszalépését az Európai Unióba. Igaz, az egyre erősebb ellenzéki Reform Párt vezetője, Nigel Farage pedig továbbra is markáns EU-kritikus álláspontot képvisel.

Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.

Bár az egységes belső piacra való teljes visszatérés hivatalosan nincs napirenden, Rachel Reeves pénzügyminiszter a brit gazdasági növekedés egyik kulcsának tartja az uniós közeledést. A cél az, hogy az Egyesült Királyság bizonyos ágazatokban – például a vegyiparban – ismét szorosan integrálódjon az európai piacba. Ennek érdekében London már a brüsszeli szabályozáshoz is kész alkalmazkodni.

A hónapok óta zajló egyeztetések eddig csupán korlátozott eredményeket hoztak. Jelenleg az ifjúsági mobilitási programról, a tandíjak kérdéséről, illetve a mezőgazdasági és energiapiaci kereskedelmi akadályok lebontásáról folynak a legaktívabb tárgyalások.

Több uniós tagállam, kiemelten Franciaország, ugyanakkor élesen ellenzi a britek szektorális megközelítését. Szerintük London nem válogathat kedvére a tagsággal járó előnyök között. Brüsszel egyértelművé tette, hogy a szélesebb körű piaci hozzáférésnek ára van.

Ez akár az uniós költségvetéshez való brit hozzájárulást is jelentheti, ami éles fordulat az eredeti brexit-ígéretekhez képest.

A közeledés mellett a briteknek a saját piacaikat is védeniük kell. Chris Bryant kereskedelmi miniszter azért tárgyal Brüsszelben, hogy tompítsa a készülő "Made in Europe" iparpolitika negatív hatásait. Bár az uniós kezdeményezés célja az európai ipar megvédése a kínai versennyel szemben, a támogatásokhoz és közbeszerzésekhez kötött helyi tartalomra vonatkozó előírások a brit autóipart is súlyosan érinthetik.

Az uniós nyitás a Munkáspárt számára egyszerre belpolitikai és stratégiai érdek. A kormány a Brüsszellel való szorosabb együttműködést egy olyan átfogó gazdaságpolitikai programba illeszti, amely az aktív állami iparpolitikára, a regionális fejlesztésekre és az új technológiai beruházásokra építve próbálja fellendíteni a brit termelékenységet.

Eközben Magyarország rúdja is inkább kifelé áll a szövetségből – legalábbis sokak szerint. Hogy a valóság micsoda, azt ebben a cikkünkben jártuk körbe egy szakértővel.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #franciaország #világ #autóipar #brüsszel #ipar #egyesült királyság #kína #külkereskedelem #gazdasági növekedés

