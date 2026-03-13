Egyre közelebb az Európai Uniós csatlakozáshoz ez az ország, mégis őket sokkolná legjobban, ha tényleg bekövetkezne

A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval. A részleges piaci hozzáférésért cserébe London már a közös költségvetésbe is hajlandó lenne befizetni. Brüsszel és a tagállamok azonban bizalmatlanok, mert el akarják kerülni, hogy az Egyesült Királyság csak a számára előnyös szabályokból és lehetőségekből válogasson - jelentette a Portfolio.

Az elmúlt időszakban a Keir Starmer vezette kabinet gazdasági és iparpolitikai okokból igyekszik új alapokra helyezni a viszonyát Brüsszellel.

Egy tavalyi tárgyalás Starmer és Ursula von der Leyen között sajtóértesülések szerint arról szólt, hogy előkészítsék Nagy-Britannia visszalépését az Európai Unióba. Igaz, az egyre erősebb ellenzéki Reform Párt vezetője, Nigel Farage pedig továbbra is markáns EU-kritikus álláspontot képvisel.

Bár az egységes belső piacra való teljes visszatérés hivatalosan nincs napirenden, Rachel Reeves pénzügyminiszter a brit gazdasági növekedés egyik kulcsának tartja az uniós közeledést. A cél az, hogy az Egyesült Királyság bizonyos ágazatokban – például a vegyiparban – ismét szorosan integrálódjon az európai piacba. Ennek érdekében London már a brüsszeli szabályozáshoz is kész alkalmazkodni.

A hónapok óta zajló egyeztetések eddig csupán korlátozott eredményeket hoztak. Jelenleg az ifjúsági mobilitási programról, a tandíjak kérdéséről, illetve a mezőgazdasági és energiapiaci kereskedelmi akadályok lebontásáról folynak a legaktívabb tárgyalások.

Több uniós tagállam, kiemelten Franciaország, ugyanakkor élesen ellenzi a britek szektorális megközelítését. Szerintük London nem válogathat kedvére a tagsággal járó előnyök között. Brüsszel egyértelművé tette, hogy a szélesebb körű piaci hozzáférésnek ára van.

Ez akár az uniós költségvetéshez való brit hozzájárulást is jelentheti, ami éles fordulat az eredeti brexit-ígéretekhez képest.

A közeledés mellett a briteknek a saját piacaikat is védeniük kell. Chris Bryant kereskedelmi miniszter azért tárgyal Brüsszelben, hogy tompítsa a készülő "Made in Europe" iparpolitika negatív hatásait. Bár az uniós kezdeményezés célja az európai ipar megvédése a kínai versennyel szemben, a támogatásokhoz és közbeszerzésekhez kötött helyi tartalomra vonatkozó előírások a brit autóipart is súlyosan érinthetik.

Az uniós nyitás a Munkáspárt számára egyszerre belpolitikai és stratégiai érdek. A kormány a Brüsszellel való szorosabb együttműködést egy olyan átfogó gazdaságpolitikai programba illeszti, amely az aktív állami iparpolitikára, a regionális fejlesztésekre és az új technológiai beruházásokra építve próbálja fellendíteni a brit termelékenységet.

