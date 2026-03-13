2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Germany, Bavaria, Munich, BMW Welt company showroom, BMW company headquarters and BMW Museum with evening traffic
Kvíz

Kvíz: Németországba utaznál? Ezt jó, ha tudod a német KRESZ szabályairól, súlyos büntetést kaphatsz a kihágásért

Pénzcentrum
2026. március 13. 18:03

Németországban gyakran közlekednek magyarok akár turisztikai, akár munkavállalási céllal. Nem is beszélve arról, hogy mennyien élnek Németországban. Igaz, az európai országok KRESZ szabályai nagyban hasonlítanak, de sok apróbb eltérés adódhat országonként. Ezeket gyalogosként, biciklisként, autósként is érdemes ismerni a biztonságos közlekedés érdekében. Teszteld, mennyire ismered a legfontosabb előírásokat a Pénzcentrum mai kvízével! Vajon, te átmennél a német KRESZ-vizsgán?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Németországba utaznál? Ezt jó, ha tudod a német KRESZ szabályairól, súlyos büntetést kaphatsz a kihágásért

1/10 kérdés
A képen a 2-es autó jobbra kanyarodik, miközben az 1-es autó vezetője meg szeretne fordulni. Kinek van elsőbbsége?
Forrás: ADAC
Egyiküknek sincs. A vezetőknek szemkontaktussal kell megegyezniük arról, ki indul először
A 2-es autó. Az 1-es autónak balra kanyarodóként elsőbbséget kell adnia a szemből érkező forgalomnak
Az 1-es autónak, mivel a 2-es autóra elsőbbségadás kötelező tábla vonatkozik
2/10 kérdés
Két autó balra kanyarodik egy négysávos útra a képnek megfelelően. Ki melyik sávot használhatja?
Forrás: ADAC
A 2-es autó csak a legszélső jobb sávot használhatja, az 1-es autó pedig a másik három közül választhat
A kanyarodás után szabad sávválasztás van
Az 1-es autó a két bal oldali sávot használhatja, a 2-es autó a két jobb oldalit
3/10 kérdés
Kinek kell irányjelzőt használnia egy kanyarodó főútvonalnál a képen látható esetben?
Forrás: ADAC
Csak azoknak a járműveknek kell irányjelzőt használniuk, amelyek ráhajtanak a főútvonalra
Az 1-es és a 2-es autó vezetőjének is. Minden járműnek jeleznie kell, ha irányt változtat – függetlenül attól, honnan érkezik
Csak azoknak a járműveknek kell irányjelzőt használniuk, amelyek követik a kanyarodó főútvonal irányát
4/10 kérdés
Hogyan kell helyesen besorolni a képen látható kétsávos körforgalomba lakott területen?
Forrás: ADAC
Az 1-es autó csak a belső, a 2-es csak a külső sávba sorolhat
A jogszabály ezt nem szabályozza, az autósok maguk dönthetik el
A közlekedési szabályok szerint a 2-es autó csak az első jobbra lévő kijáratot használhatja, az 1-es autó pedig az összes továbbit
5/10 kérdés
Hogyan haladhat át a kerékpáros szabályosan a gyalogátkelőhelyen?
Forrás: ADAC
Csak a zebra két szélén hajthatnak, míg a gyalogosok belül mennek, a kerékpáros nem vághat át közöttük
Egyaránt használhatják úgy, hogy tolják a kerékpárt, vagy úgy is, ha hajtják
Le kell szállnia és tolni a kerékpárt, amíg áthalad a zebrán
6/10 kérdés
A képen látható helyzetben az autó be szeretne hajtani a kereszteződésbe, a kerékpáros egyenesen halad tovább, a gyalogos pedig át akar menni az úton. Kinek van elsőbbsége?
Forrás: ADAC
Az autósnak
A gyalogosnak
A biciklisnek
7/10 kérdés
Van Németországban kerékpárosokra érvényes sebességkorlátozás?
Forrás: ADAC
Egységesen 50 km/h
Nincs
Igen, lakott területen belül 30 km/h, azon kívül 50 km/h
8/10 kérdés
Milyen esetben hajthat be autó a kerékpáros utcába (Fahrradstraße)?
Forrás: ADAC
Alapesetben nem hajthat be, de gyakran vannak kivételek, ezeket az eseteket feltüntetik a táblák
Semmilyen esetben
Bármikor behajthat, de maximum 15 km/h-val haladhat
9/10 kérdés
Szabad-e a kerékpárosoknak a piros jelzésnél álló autókat jobbról megelőzniük, hogy előre jussanak?
Forrás: ADAC
Igen, de legfeljebb két kerékpáros előzheti a kocsisort
Nem, tilos jobbról előzni a kocsisort
Igen. Megtehetik, amennyiben elegendő oldaltávolság van az álló járművekhez képest
10/10 kérdés
Az 1-es és a 2-es autó a képen látható módon szeretne kanyarodni. Melyikük kanyarodhat először?
Forrás: ADAC
A 2-es autó kanyarodhat először és bármely sávot választhatja
A 2-es autó kanyarodhat először, de csak a jobb sávba
Egyszerre kanyarodhatnak: az 1-es autó a baloldali, a 2-es autó a jobboldali sávba
Az 1-es autó kanyarodhat először és bármely sávot választhatja
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autó #kerékpár #kresz #külföld #németország #autósok #kvíz #bírságok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
