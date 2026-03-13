2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajszállító tartályhajók a tengeren Los Angeles kikötője, Kalifornia, USA
Világ

Orosz szellemhajó sodródik vészesen közel EU-s országokhoz: irányíthatatlan és nagyon veszélyes

MTI
2026. március 13. 09:44

Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé - közölték csütörtökön a máltai hajózási hatóságok.

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű, 277 méter hosszú tanker több ezer tonna cseppfolyósított gázt szállít, veszélyforrássá válhat más hajók számára. Feltételezések szerint a hajó irányíthatatlanná is vált. Robert Abela máltai miniszterelnök szerint vészterven dolgoznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hajó jelenleg nagyjából 110 kilométerre van a máltai partoktól nemzetközi vizeken. A térségben közlekedő hajókat figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a tankert 5 tengeri mérföldnél (nagyjából kilenc kilométernél) közelebb. Ugyanakkor olasz részről nem érkezett megerősítés, hogy a hajó Lampedusa felé sodródik. A tanker múlt hét kedden Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki.

Kapcsolódó cikkeink:

Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről.

A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #hajó #robbanás #ukrajna #oroszország #világ #tenger #drón #támadás #vlagyimir putyin #terrorcselekmény #háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:58
10:52
10:45
10:37
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
2026. március 13.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 10:37
Földbe állt Trump csodafegyvere? Óriási bajban az amerikai elnök, ezt nehéz lesz sikerként eladni
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 10:30
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Agrárszektor  |  2026. március 13. 10:31
Gyakran veszel narancslevet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned