A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval.
Orosz szellemhajó sodródik vészesen közel EU-s országokhoz: irányíthatatlan és nagyon veszélyes
Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé - közölték csütörtökön a máltai hajózási hatóságok.
A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű, 277 méter hosszú tanker több ezer tonna cseppfolyósított gázt szállít, veszélyforrássá válhat más hajók számára. Feltételezések szerint a hajó irányíthatatlanná is vált. Robert Abela máltai miniszterelnök szerint vészterven dolgoznak.
A hajó jelenleg nagyjából 110 kilométerre van a máltai partoktól nemzetközi vizeken. A térségben közlekedő hajókat figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a tankert 5 tengeri mérföldnél (nagyjából kilenc kilométernél) közelebb. Ugyanakkor olasz részről nem érkezett megerősítés, hogy a hajó Lampedusa felé sodródik. A tanker múlt hét kedden Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki.
Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről.
A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták.
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.
Durva pofont kapott a magyar jogrendszer: ha ezen nem változtat a kormány, kőkemény pénzügyi szankciók jönnek
Tamara Ćapeta külön kifogásolta a magyar jogrendszert, mivel az nem tartalmazza a védői jelenlétről való lemondás esetén kötelező garanciákat.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába.
Az olajár hirtelen emelkedése miatt már takarékosságra kérik az embereket Dániában.
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
