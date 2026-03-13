Orosz szellemhajó sodródik vészesen közel EU-s országokhoz: irányíthatatlan és nagyon veszélyes

Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé - közölték csütörtökön a máltai hajózási hatóságok.

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű, 277 méter hosszú tanker több ezer tonna cseppfolyósított gázt szállít, veszélyforrássá válhat más hajók számára. Feltételezések szerint a hajó irányíthatatlanná is vált. Robert Abela máltai miniszterelnök szerint vészterven dolgoznak.

A hajó jelenleg nagyjából 110 kilométerre van a máltai partoktól nemzetközi vizeken. A térségben közlekedő hajókat figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a tankert 5 tengeri mérföldnél (nagyjából kilenc kilométernél) közelebb. Ugyanakkor olasz részről nem érkezett megerősítés, hogy a hajó Lampedusa felé sodródik. A tanker múlt hét kedden Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki.

Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről.

A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták.