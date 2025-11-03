Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A tűzzel játszik Donald Trump: jöhetnek az atombomba-tesztek - nagyon forró a levegő a világ fölött
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal - jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News-nak adott nyilatkozatában.
A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések "rendszertesztek" vagy - ahogy ő fogalmazott - nem-kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót.
Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.
Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette be az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását. Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása "kritikus prioritás": sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő "békéhez és jóléthez".
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz
Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.