A tűzzel játszik Donald Trump: jöhetnek az atombomba-tesztek - nagyon forró a levegő a világ fölött

Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal - jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News-nak adott nyilatkozatában.

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések "rendszertesztek" vagy - ahogy ő fogalmazott - nem-kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót.

Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette be az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását. Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása "kritikus prioritás": sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő "békéhez és jóléthez".