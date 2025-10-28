A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
A svédek olyasmire készülnek Ukrajnában, amire Moszkva is felkapja a fejét
A svéd Saab vállalat Gripen vadászgépeket gyártó üzemet hozhat létre Ukrajnában. Kijev akár 150 gépet is rendelhet, ami hatalmas lökést adna a svéd hadiiparnak, írja a 444 a Financial Times alapján.
A svéd Saab hadiipari vállalat készen áll egy Gripen vadászgépeket gyártó üzem megnyitására Ukrajnában. Kijev beleegyezett, hogy akár 150 repülőgépet is vásárol a svéd védelmi cégtől, ami a cég történetének egyik legnagyobb megrendelése lehet.
Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója szerint egy ilyen szerződés megduplázná a vállalat Gripen-gyártási igényeit. „Háború alatt nem olyan könnyű, de nagyszerű lenne legalább a végső összeszerelésre, tesztelésre és esetleg az alkatrészgyártásra is kapacitást hozni Ukrajnában” – mondta Johansson.
A Saab jelenleg Brazíliában működtet gyárat, de a kapacitás bővítése Kanadában vagy Európa más részein is felmerült. Egy végleges megállapodás jelentős lökést adna a svéd védelmi iparnak: a cég eddig 60 Gripent adott el Svédországnak, 36-ot Brazíliának és 4-et Thaiföldnek.
Ukrajna már kapott néhány amerikai F–16-os vadászgépet, de a Gripenek jobban illenek a hadsereg igényeihez, mivel kifejezetten az orosz haderő elleni harcra tervezték őket. Ezek a gépek képesek normál utakról felszállni és leszállni, rugalmasabbak, és alacsonyabb karbantartási igényűek, mint amerikai társaik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá a Gripen-gépek megvásárlásáról, de a finanszírozás részletei még nem véglegesek. Kristersson más uniós vezetőkkel is egyeztetett az üzlet lehetséges pénzügyi hátteréről.
Johansson szerint az egyik lehetőség az Oroszország befagyasztott vagyonának részleges felhasználása lehet. „Amire szükség van, az a finanszírozási megoldás, amelyről most politikai szinten tárgyalnak: mekkora terhet vállal Svédország, mennyit lehet megosztani az országok nélkül, és mennyit lehet felhasználni az elkobzott orosz vagyonból. Ez még mindig nem 100 százalékig világos” – fogalmazott.
