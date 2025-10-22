2025. október 22. szerda Előd
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lviv, Ukraine, March 25, 2022. There are a lot of boxes with equipment for satellite Internet starlink, from Elon Musks company Spacex, near the Ukrainian administrative building. Humanitarian aid
Világ

Meglepőt dolgott mondott Zelenszkij Trump békejavaslatáról: erre ki számított?

Pénzcentrum
2025. október 22. 15:44

Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne, de kétli, hogy Putyin támogatná azt.  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök javaslata, miszerint Ukrajna és Oroszország a jelenlegi frontvonalaknál állítsa le a harcokat, "jó kompromisszumnak" tekinthető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északi országokban látogatást tevő ukrán elnök ugyanakkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatná ezt a megoldást - tudósított a Reuters.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:15
16:04
15:44
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
2025. október 22.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
5 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
3
1 napja
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
4
5 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
5
2 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 16:04
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 14:44
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert: most kiderült, mit tesz valójában a testeddel!
Agrárszektor  |  2025. október 22. 15:26
Hatalmas eső közelít Magyarország felé: mutatjuk, hol lesz a legdurvább