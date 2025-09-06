Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
A francia kormány hétfői bizalmatlansági szavazása komoly kockázatot jelent az ország pénzügyi stabilitására, miközben az államadósság 2030-ra akár 125-128 százalékra is emelkedhet a GDP arányában.
A francia törvényhozás hétfőn szavaz a Francois Bayrou miniszterelnök által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról. A kormány bukása, amely egyre valószínűbbnek tűnik, tovább késleltetheti a közpénzügyek konszolidációját, növelve az ország leminősítésének esélyét és a súlyos eladósodás kockázatát.
A Bloomberg Economics becslése szerint Franciaország GDP-arányos államadóssága 2030-ra 125 százalékra emelkedhet, míg a Nemzetközi Valutaalap még pesszimistább, 128 százalékos rátát prognosztizál. Ez azt jelentené, hogy a francia államadósság arányaiban meghaladná a görögöt.
A francia kötvényhozamok már most is magasabbak a görögöknél, és az olasz szinthez közelítenek. A németekkel szembeni hozamkülönbözet elérte a 80 bázispontot, ami új választások esetén 90 bázispontra emelkedhet. A Francia Államkincstár szerint a kötvényhozamok 1 százalékos emelkedése 2030-ig mintegy 30 milliárd euró többlet kamatfizetést eredményezne.
A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Bayrou elveszíti a bizalmatlansági szavazást, és Emmanuel Macron elnök új kormányt próbál felállítani időközi választások nélkül. A szocialisták már bejelentették, hogy a kormány ellen szavaznak, és saját költségvetési tervüket is bemutatták. A miniszterelnök szélsőjobboldallal folytatott egyeztetése is kudarcba fulladt.
Bayrou eredetileg azért kezdeményezte a bizalmatlansági szavazást, hogy legitimitást szerezzen a 44 milliárd eurós megtakarítást célzó intézkedéseihez, és felhívja a figyelmet a pénzügyek súlyos állapotára.
A kormány bukása negatívan hatna Franciaország megítélésére, és növelné a leminősítés kockázatát. A Citi bank európai kamatstratégája szerint egy ilyen fejlemény azt jelezné, hogy nincs politikai akarat a költségvetési szigorításra.
A hitelminősítők közül a Fitch szeptember 12-én, a Moody's október 24-én, az S&P pedig november 28-án vizsgálja felül Franciaország besorolását. A Moody's tavaly decemberben már lejjebb sorolta az országot, és ha a Fitch is leminősítené, az A+ kategóriába kerülne, ami a versenytársak között a legalacsonyabb lenne.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra. A Bank of America felmérése szerint Franciaország volt a legkevésbé kedvelt euróövezeti tőzsde az elmúlt hónapban. Jean Dalbard közgazdász ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bár a helyzet a jövőben adósság- vagy gazdasági válsággá súlyosbodhat, jelenleg még csak politikai válságról beszélhetünk.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
