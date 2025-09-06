2025. szeptember 6. szombat Zakariás
26 °C Budapest
2022. június 06. Párizs, Franciaország. A francia zászló leng egy palotán a Place of the Concorde-on, Párizs központjában.
Világ

Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 10:33

A francia kormány hétfői bizalmatlansági szavazása komoly kockázatot jelent az ország pénzügyi stabilitására, miközben az államadósság 2030-ra akár 125-128 százalékra is emelkedhet a GDP arányában.

A francia törvényhozás hétfőn szavaz a Francois Bayrou miniszterelnök által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról. A kormány bukása, amely egyre valószínűbbnek tűnik, tovább késleltetheti a közpénzügyek konszolidációját, növelve az ország leminősítésének esélyét és a súlyos eladósodás kockázatát.

A Bloomberg Economics becslése szerint Franciaország GDP-arányos államadóssága 2030-ra 125 százalékra emelkedhet, míg a Nemzetközi Valutaalap még pesszimistább, 128 százalékos rátát prognosztizál. Ez azt jelentené, hogy a francia államadósság arányaiban meghaladná a görögöt.

A francia kötvényhozamok már most is magasabbak a görögöknél, és az olasz szinthez közelítenek. A németekkel szembeni hozamkülönbözet elérte a 80 bázispontot, ami új választások esetén 90 bázispontra emelkedhet. A Francia Államkincstár szerint a kötvényhozamok 1 százalékos emelkedése 2030-ig mintegy 30 milliárd euró többlet kamatfizetést eredményezne.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Bayrou elveszíti a bizalmatlansági szavazást, és Emmanuel Macron elnök új kormányt próbál felállítani időközi választások nélkül. A szocialisták már bejelentették, hogy a kormány ellen szavaznak, és saját költségvetési tervüket is bemutatták. A miniszterelnök szélsőjobboldallal folytatott egyeztetése is kudarcba fulladt.

Bayrou eredetileg azért kezdeményezte a bizalmatlansági szavazást, hogy legitimitást szerezzen a 44 milliárd eurós megtakarítást célzó intézkedéseihez, és felhívja a figyelmet a pénzügyek súlyos állapotára.

A kormány bukása negatívan hatna Franciaország megítélésére, és növelné a leminősítés kockázatát. A Citi bank európai kamatstratégája szerint egy ilyen fejlemény azt jelezné, hogy nincs politikai akarat a költségvetési szigorításra.

A hitelminősítők közül a Fitch szeptember 12-én, a Moody's október 24-én, az S&P pedig november 28-án vizsgálja felül Franciaország besorolását. A Moody's tavaly decemberben már lejjebb sorolta az országot, és ha a Fitch is leminősítené, az A+ kategóriába kerülne, ami a versenytársak között a legalacsonyabb lenne.

A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra. A Bank of America felmérése szerint Franciaország volt a legkevésbé kedvelt euróövezeti tőzsde az elmúlt hónapban. Jean Dalbard közgazdász ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bár a helyzet a jövőben adósság- vagy gazdasági válsággá súlyosbodhat, jelenleg még csak politikai válságról beszélhetünk.
Címlapkép: Getty Images
