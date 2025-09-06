Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak

A francia kormány hétfői bizalmatlansági szavazása komoly kockázatot jelent az ország pénzügyi stabilitására, miközben az államadósság 2030-ra akár 125-128 százalékra is emelkedhet a GDP arányában.

A francia törvényhozás hétfőn szavaz a Francois Bayrou miniszterelnök által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról. A kormány bukása, amely egyre valószínűbbnek tűnik, tovább késleltetheti a közpénzügyek konszolidációját, növelve az ország leminősítésének esélyét és a súlyos eladósodás kockázatát.

A Bloomberg Economics becslése szerint Franciaország GDP-arányos államadóssága 2030-ra 125 százalékra emelkedhet, míg a Nemzetközi Valutaalap még pesszimistább, 128 százalékos rátát prognosztizál. Ez azt jelentené, hogy a francia államadósság arányaiban meghaladná a görögöt.

A francia kötvényhozamok már most is magasabbak a görögöknél, és az olasz szinthez közelítenek. A németekkel szembeni hozamkülönbözet elérte a 80 bázispontot, ami új választások esetén 90 bázispontra emelkedhet. A Francia Államkincstár szerint a kötvényhozamok 1 százalékos emelkedése 2030-ig mintegy 30 milliárd euró többlet kamatfizetést eredményezne.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Bayrou elveszíti a bizalmatlansági szavazást, és Emmanuel Macron elnök új kormányt próbál felállítani időközi választások nélkül. A szocialisták már bejelentették, hogy a kormány ellen szavaznak, és saját költségvetési tervüket is bemutatták. A miniszterelnök szélsőjobboldallal folytatott egyeztetése is kudarcba fulladt.

Bayrou eredetileg azért kezdeményezte a bizalmatlansági szavazást, hogy legitimitást szerezzen a 44 milliárd eurós megtakarítást célzó intézkedéseihez, és felhívja a figyelmet a pénzügyek súlyos állapotára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kormány bukása negatívan hatna Franciaország megítélésére, és növelné a leminősítés kockázatát. A Citi bank európai kamatstratégája szerint egy ilyen fejlemény azt jelezné, hogy nincs politikai akarat a költségvetési szigorításra.

A hitelminősítők közül a Fitch szeptember 12-én, a Moody's október 24-én, az S&P pedig november 28-án vizsgálja felül Franciaország besorolását. A Moody's tavaly decemberben már lejjebb sorolta az országot, és ha a Fitch is leminősítené, az A+ kategóriába kerülne, ami a versenytársak között a legalacsonyabb lenne.

A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra. A Bank of America felmérése szerint Franciaország volt a legkevésbé kedvelt euróövezeti tőzsde az elmúlt hónapban. Jean Dalbard közgazdász ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bár a helyzet a jövőben adósság- vagy gazdasági válsággá súlyosbodhat, jelenleg még csak politikai válságról beszélhetünk.