Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális gazdasági válság bénítja meg az országot
Franciaország súlyos politikai és gazdasági válságba került, amit már az olasz sajtó is gúnyosan kommentál. Az ország két év alatt öt miniszterelnököt fogyasztott el, miközben a költségvetési hiány és az államadósság kritikus szintre emelkedett - számolt be róla a BBC.
Az olasz lapok kárörvendően számolnak be a francia politikai káoszról, különösen Emmanuel Macron elnök tekintélyének hanyatlásáról. "Hol van most a grandeur?" - kérdezte az Il Messaggero, utalva Franciaország egykori nagyságára.
A francia államadósság már meghaladja a 3 billió eurót, ami a GDP 114%-át teszi ki. Az adósságszolgálat évi 67 milliárd eurót emészt fel, és az előrejelzések szerint 2030-ra elérheti a 100 milliárd eurót. A Fitch hitelminősítő a múlt héten le is minősítette a francia államadósságot, ami tovább nehezíti a kormány helyzetét.
A válság gyökere Macron 2024 nyarán hozott döntése, amikor feloszlatta a Nemzetgyűlést. Az előrehozott választások azonban nem erősítették meg pozícióját, hanem háromfelé osztották a parlamentet: centrista, baloldali és szélsőjobboldali blokkokra. Egyik csoport sem képes működőképes kormányt alakítani, mert a másik kettő mindig összefog ellene.
Michel Barnier és François Bayrou miniszterelnökök mindössze néhány hónapig tudtak hivatalban maradni. Bayrou 44 milliárd eurós költségvetési megszorítást javasolt, de a baloldal és a szélsőjobb összefogva megbuktatta a múlt héten.
Macron most Sébastien Lecornu-t, 39 éves bizalmasát nevezte ki miniszterelnöknek. "Lecornu kinevezésével gyakorlatilag Macron lett a miniszterelnök" - véli Philippe Aghion közgazdász, aki korábban az elnök tanácsadója volt.
Lecornu feladata szinte lehetetlennek tűnik: október közepéig költségvetési javaslatot kell benyújtania, amit az év végéig el kell fogadni. Ehhez mind a konzervatív Republikánusok, mind a Szocialista Párt támogatására szüksége lenne, ám ezek követelései homlokegyenest ellentétesek egymással.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik, ami elfogadhatatlan a Republikánusoknak. A MEDEF munkáltatói szövetség már tömegtüntetésekkel fenyeget, ha a kormány adóemelésekkel próbálná megoldani a költségvetési problémákat.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Macron második elnöki ciklusából már csak 18 hónap van hátra, így a politikai szereplők nem érdekeltek a kompromisszumokban. Ha Lecornu kudarcot vall, az Macron rémálmát jelentheti: újabb parlamenti feloszlatást és előrehozott választásokat, amelyeken Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése győzhet.
Egyesek szerint Franciaország gazdasági alapjai még mindig szilárdak. Jean-Francois Copé volt konzervatív elnök szerint "a francia gazdaság alapjai, beleértve az import-export egyensúlyt, továbbra is stabilak". Philippe Aghion is viszonylag nyugodt: "Nem fogunk összeomlani, mint Görögország".
Mások azonban pesszimistábbak. Philippe Dessertine, a Párizsi Pénzügyi Intézet igazgatója szerint "nem zárhatjuk ki az IMF beavatkozásának lehetőségét". Françoise Fressoz, a Le Monde újságírója pedig úgy véli: "Mindannyian függővé váltunk az állami kiadásoktól. Ez a rendszer most kifutott. A régi jóléti állam végéhez értünk, de senki sem akar szembenézni a szükséges reformokkal."
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.