2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2022. június 06. Párizs, Franciaország. A francia zászló leng egy palotán a Place of the Concorde-on, Párizs központjában.
Világ

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális gazdasági válság bénítja meg az országot

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 11:45

Franciaország súlyos politikai és gazdasági válságba került, amit már az olasz sajtó is gúnyosan kommentál. Az ország két év alatt öt miniszterelnököt fogyasztott el, miközben a költségvetési hiány és az államadósság kritikus szintre emelkedett - számolt be róla a BBC.

Az olasz lapok kárörvendően számolnak be a francia politikai káoszról, különösen Emmanuel Macron elnök tekintélyének hanyatlásáról. "Hol van most a grandeur?" - kérdezte az Il Messaggero, utalva Franciaország egykori nagyságára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A francia államadósság már meghaladja a 3 billió eurót, ami a GDP 114%-át teszi ki. Az adósságszolgálat évi 67 milliárd eurót emészt fel, és az előrejelzések szerint 2030-ra elérheti a 100 milliárd eurót. A Fitch hitelminősítő a múlt héten le is minősítette a francia államadósságot, ami tovább nehezíti a kormány helyzetét.

A válság gyökere Macron 2024 nyarán hozott döntése, amikor feloszlatta a Nemzetgyűlést. Az előrehozott választások azonban nem erősítették meg pozícióját, hanem háromfelé osztották a parlamentet: centrista, baloldali és szélsőjobboldali blokkokra. Egyik csoport sem képes működőképes kormányt alakítani, mert a másik kettő mindig összefog ellene.

Michel Barnier és François Bayrou miniszterelnökök mindössze néhány hónapig tudtak hivatalban maradni. Bayrou 44 milliárd eurós költségvetési megszorítást javasolt, de a baloldal és a szélsőjobb összefogva megbuktatta a múlt héten.

Macron most Sébastien Lecornu-t, 39 éves bizalmasát nevezte ki miniszterelnöknek. "Lecornu kinevezésével gyakorlatilag Macron lett a miniszterelnök" - véli Philippe Aghion közgazdász, aki korábban az elnök tanácsadója volt.

Lecornu feladata szinte lehetetlennek tűnik: október közepéig költségvetési javaslatot kell benyújtania, amit az év végéig el kell fogadni. Ehhez mind a konzervatív Republikánusok, mind a Szocialista Párt támogatására szüksége lenne, ám ezek követelései homlokegyenest ellentétesek egymással.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik, ami elfogadhatatlan a Republikánusoknak. A MEDEF munkáltatói szövetség már tömegtüntetésekkel fenyeget, ha a kormány adóemelésekkel próbálná megoldani a költségvetési problémákat.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Macron második elnöki ciklusából már csak 18 hónap van hátra, így a politikai szereplők nem érdekeltek a kompromisszumokban. Ha Lecornu kudarcot vall, az Macron rémálmát jelentheti: újabb parlamenti feloszlatást és előrehozott választásokat, amelyeken Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése győzhet.

Egyesek szerint Franciaország gazdasági alapjai még mindig szilárdak. Jean-Francois Copé volt konzervatív elnök szerint "a francia gazdaság alapjai, beleértve az import-export egyensúlyt, továbbra is stabilak". Philippe Aghion is viszonylag nyugodt: "Nem fogunk összeomlani, mint Görögország".

Mások azonban pesszimistábbak. Philippe Dessertine, a Párizsi Pénzügyi Intézet igazgatója szerint "nem zárhatjuk ki az IMF beavatkozásának lehetőségét". Françoise Fressoz, a Le Monde újságírója pedig úgy véli: "Mindannyian függővé váltunk az állami kiadásoktól. Ez a rendszer most kifutott. A régi jóléti állam végéhez értünk, de senki sem akar szembenézni a szükséges reformokkal."
Címlapkép: Getty Images
#államadósság #infláció #gazdaság #bukás #franciaország #világ #miniszterelnök #politika #Emmanuel Macron

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:04
11:45
11:44
11:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
2 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
4
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
5
4 napja
Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 10:03
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 09:12
Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 11:32
Aggasztó hírek jöttek az ukrán zöldségekről: mégis, mi folyik a szomszédban?