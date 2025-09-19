Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális gazdasági válság bénítja meg az országot

Franciaország súlyos politikai és gazdasági válságba került, amit már az olasz sajtó is gúnyosan kommentál. Az ország két év alatt öt miniszterelnököt fogyasztott el, miközben a költségvetési hiány és az államadósság kritikus szintre emelkedett - számolt be róla a BBC.

Az olasz lapok kárörvendően számolnak be a francia politikai káoszról, különösen Emmanuel Macron elnök tekintélyének hanyatlásáról. "Hol van most a grandeur?" - kérdezte az Il Messaggero, utalva Franciaország egykori nagyságára.

A francia államadósság már meghaladja a 3 billió eurót, ami a GDP 114%-át teszi ki. Az adósságszolgálat évi 67 milliárd eurót emészt fel, és az előrejelzések szerint 2030-ra elérheti a 100 milliárd eurót. A Fitch hitelminősítő a múlt héten le is minősítette a francia államadósságot, ami tovább nehezíti a kormány helyzetét.

A válság gyökere Macron 2024 nyarán hozott döntése, amikor feloszlatta a Nemzetgyűlést. Az előrehozott választások azonban nem erősítették meg pozícióját, hanem háromfelé osztották a parlamentet: centrista, baloldali és szélsőjobboldali blokkokra. Egyik csoport sem képes működőképes kormányt alakítani, mert a másik kettő mindig összefog ellene.

Michel Barnier és François Bayrou miniszterelnökök mindössze néhány hónapig tudtak hivatalban maradni. Bayrou 44 milliárd eurós költségvetési megszorítást javasolt, de a baloldal és a szélsőjobb összefogva megbuktatta a múlt héten.

Macron most Sébastien Lecornu-t, 39 éves bizalmasát nevezte ki miniszterelnöknek. "Lecornu kinevezésével gyakorlatilag Macron lett a miniszterelnök" - véli Philippe Aghion közgazdász, aki korábban az elnök tanácsadója volt.

Lecornu feladata szinte lehetetlennek tűnik: október közepéig költségvetési javaslatot kell benyújtania, amit az év végéig el kell fogadni. Ehhez mind a konzervatív Republikánusok, mind a Szocialista Párt támogatására szüksége lenne, ám ezek követelései homlokegyenest ellentétesek egymással.

A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik, ami elfogadhatatlan a Republikánusoknak. A MEDEF munkáltatói szövetség már tömegtüntetésekkel fenyeget, ha a kormány adóemelésekkel próbálná megoldani a költségvetési problémákat.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Macron második elnöki ciklusából már csak 18 hónap van hátra, így a politikai szereplők nem érdekeltek a kompromisszumokban. Ha Lecornu kudarcot vall, az Macron rémálmát jelentheti: újabb parlamenti feloszlatást és előrehozott választásokat, amelyeken Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése győzhet.

Egyesek szerint Franciaország gazdasági alapjai még mindig szilárdak. Jean-Francois Copé volt konzervatív elnök szerint "a francia gazdaság alapjai, beleértve az import-export egyensúlyt, továbbra is stabilak". Philippe Aghion is viszonylag nyugodt: "Nem fogunk összeomlani, mint Görögország".

Mások azonban pesszimistábbak. Philippe Dessertine, a Párizsi Pénzügyi Intézet igazgatója szerint "nem zárhatjuk ki az IMF beavatkozásának lehetőségét". Françoise Fressoz, a Le Monde újságírója pedig úgy véli: "Mindannyian függővé váltunk az állami kiadásoktól. Ez a rendszer most kifutott. A régi jóléti állam végéhez értünk, de senki sem akar szembenézni a szükséges reformokkal."