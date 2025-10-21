2025. október 21. kedd Orsolya
Százhalombatta, 2025. május 16.A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.MTI/Bruzák Noémi
Világ

Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak

Pénzcentrum
2025. október 21. 09:22

Súlyos incidensek történtek két régiós olajfinomítóban: tűz ütött ki a Mol százhalombattai üzemében, míg néhány órával korábban robbanás rázta meg a romániai Petrotel–Lukoil finomítót - jelentette a Portfolio.

Ahogy arról tegnap éjszaka mi is első kézből beszámoltunk, hétfő éjjel tűz keletkezett a Mol százhalombattai finomítójában. A helyszínre a létesítményi tűzoltók mellett érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi és fővárosi egységek is kivonultak, akik hab- és vízágyúkkal sikeresen lokalizálták a lángokat.

A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens: hétfő dél körül robbanás rázta meg a dél-romániai Ploiești-ben működő Petrotel–Lukoil olajfinomítót – számolt be róla a vg.hu.

A detonációban egy 57 éves munkás súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. Szerencsére a finomító a robbanás idején karbantartás miatt nem üzemelt, így sikerült elkerülni egy nagyobb katasztrófát. A Ploiești-i finomító az orosz Lukoil tulajdonában áll, éves kapacitása mintegy 2,5 millió tonna nyersolaj, amivel Románia egyik legnagyobb olajipari létesítményének számít.

A robbanás pontos okát egyelőre nem sikerült megállapítani, a hatóságok több lehetséges forgatókönyvet, így a szándékos detonáció lehetőségét is vizsgálják.

Mind a magyarországi, mind a romániai finomító kulcsszerepet tölt be a régió üzemanyag-ellátásában, ezért a történtek rövid távon hatással lehetnek a finomítói kapacitásokra.

A Mol közleménye szerint az incidensben személyi sérülés nem történt. A vállalat tájékoztatása alapján a tűz pontos okát még vizsgálják.

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
