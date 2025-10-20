Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
A Mol százhalombattai olajfinomítójában tűz keletkezett hétfő éjszaka. A katasztrófavédelem a Telexnek megerősítette, hogy a tűzeset a vállalat területén belül történt. A Mol közleménye szerint az eset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt. "Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltó és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják" - tájékoztatott a vállalat.
A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján Százhalombattán, az Olajmunkás úton egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. A helyszínre először a Mol saját létesítményi tűzoltói érkeztek, majd érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat is riasztottak. A helyszínre vezényelték továbbá a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumokat is. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal küzdöttek a lángok ellen.
A környéken élők robbanásról, jelentős füstképződésről és szirénázásról számoltak be. Csőzik László, Érd polgármestere pedig Facebook-oldalán közölte, hogy a katasztrófavédelem helyi vezetőjének tájékoztatása szerint a tüzet sikerült lokalizálni.
A Dunai Finomítóban nem ez az első rendkívüli esemény az utóbbi időben. Idén júliusban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt kellett leállítani az üzem egyik egységét, ami fokozott fáklyázással és füsthatással járt. 2022 nyarán pedig a finomító AV2-es üzemében keletkezett kisebb tűz.
Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett.
Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
