2025. október 20. hétfő Vendel
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Százhalombatta, 2025. május 16.A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. október 20. 23:30

Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.

A Mol százhalombattai olajfinomítójában tűz keletkezett hétfő éjszaka. A katasztrófavédelem a Telexnek megerősítette, hogy a tűzeset a vállalat területén belül történt. A Mol közleménye szerint az eset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt. "Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltó és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják" - tájékoztatott a vállalat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján Százhalombattán, az Olajmunkás úton egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. A helyszínre először a Mol saját létesítményi tűzoltói érkeztek, majd érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat is riasztottak. A helyszínre vezényelték továbbá a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumokat is. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal küzdöttek a lángok ellen.

A környéken élők robbanásról, jelentős füstképződésről és szirénázásról számoltak be. Csőzik László, Érd polgármestere pedig Facebook-oldalán közölte, hogy a katasztrófavédelem helyi vezetőjének tájékoztatása szerint a tüzet sikerült lokalizálni.

A Dunai Finomítóban nem ez az első rendkívüli esemény az utóbbi időben. Idén júliusban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt kellett leállítani az üzem egyik egységét, ami fokozott fáklyázással és füsthatással járt. 2022 nyarán pedig a finomító AV2-es üzemében keletkezett kisebb tűz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#baleset #tűzoltók #mol #tűz #robbanás #gazdaság #katasztrófavédelem #pest megye #tűzeset #füst #százhalombatta #finomító

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
23:30
21:01
20:26
20:03
19:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 20. 17:10
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 20. 15:16
Új csúcs született a Klubrádió túlélőgyakorlatán - az Orbán-kormány várható bukásáról beszélt a médiaszolgáltató elnöke
Több mint negyedmilliárd forintot fizettek be a Klubrádió támogatói a médiaszolgáltató legújabb túlé...
Bankmonitor  |  2025. október 20. 12:02
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis el...
Holdblog  |  2025. október 19. 22:42
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
4
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
6 napja
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 18:58
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 17:56
Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. október 20. 20:33
Nagy verseny várható az év rovara címért: íme, az idei jelöltek