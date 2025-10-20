Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.

A Mol százhalombattai olajfinomítójában tűz keletkezett hétfő éjszaka. A katasztrófavédelem a Telexnek megerősítette, hogy a tűzeset a vállalat területén belül történt. A Mol közleménye szerint az eset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt. "Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltó és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják" - tájékoztatott a vállalat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján Százhalombattán, az Olajmunkás úton egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. A helyszínre először a Mol saját létesítményi tűzoltói érkeztek, majd érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat is riasztottak. A helyszínre vezényelték továbbá a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumokat is. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal küzdöttek a lángok ellen.

A környéken élők robbanásról, jelentős füstképződésről és szirénázásról számoltak be. Csőzik László, Érd polgármestere pedig Facebook-oldalán közölte, hogy a katasztrófavédelem helyi vezetőjének tájékoztatása szerint a tüzet sikerült lokalizálni.

A Dunai Finomítóban nem ez az első rendkívüli esemény az utóbbi időben. Idén júliusban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt kellett leállítani az üzem egyik egységét, ami fokozott fáklyázással és füsthatással járt. 2022 nyarán pedig a finomító AV2-es üzemében keletkezett kisebb tűz.

Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA