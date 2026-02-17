A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
Rengeteg magyar lakástulaj feledkezik meg erről 2026 elején: keményen fizethetnek, ha beüt a baj
Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.
A piacon továbbra is milliós nagyságrendben vannak olyan lakóingatlanok, amelyeknél régi vagy elavult lakásbiztosítás van érvényben, ezért sok tulajdonos számára indokolt lehet a szerződés felülvizsgálata. A Netrisk szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal is alacsonyabb lehet, miközben szélesebb szolgáltatási csomagot kínálhat.
Besnyő Márton, a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint korábban átlagosan hétévente vizsgálták felül a kötvényeket, miközben az ingatlanok értéke ennél gyorsabban emelkedett. A Netrisk felmérése szerint a tulajdonosok 19 százaléka több mint tíz éve, 14 százaléka pedig 5-10 éve nem módosította a biztosítását, ami jelentős alulbiztosítottsági kockázatot jelez.
Az elavult biztosítások gyakran nem követik az ingatlanok aktuális értékét, így káreseménynél nem nyújtanak teljes fedezetet. A tudatosság ugyanakkor erősödik: a tavalyi kampány során az ügyfelek átlagosan 72 millió forintos értékre biztosították ingatlanjaikat a Netrisknél, ami jobban igazodik a piaci árakhoz.
A tapasztalatok szerint a kampány nemcsak az értékkövetésről, hanem a díjak optimalizálásáról is szól. Azok, akik hosszú ideje nem frissítették szerződésüket, akár 20-30 százalékos díjmegtakarítást is elérhetnek, vagy azonos díj mellett magasabb szolgáltatási szintet és szélesebb kárfedezetet kaphatnak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
A tavalyi adatok jól mutatják a kampány széles lefedettségét: a legidősebb újrakötött ingatlan egy 1830-ban épült, közel 200 éves ház volt, míg a legkisebb 15, a legnagyobb 924 négyzetméteres ingatlanra kötöttek biztosítást. Az átlagos éves díj mintegy 38 ezer forint körül alakult, a lakásoknál 139 ezer, a családi házaknál pedig 408 ezer forint volt a legmagasabb díj, miközben a váltók közel négyötöde új biztosítót választott.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
