2026. február 17. kedd Donát
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. január 24.Tûzoltók dolgoznak a IX. kerületi Vaskapu utcában, ahol feltehetõleg robbanás történt egy társasházban 2025. január 24-én. A munkálatok közben átvizsgálták az égõ lakás feletti szinteket, az egyik negyedik
Biztosítás

Rengeteg magyar lakástulaj feledkezik meg erről 2026 elején: keményen fizethetnek, ha beüt a baj

Pénzcentrum
2026. február 17. 15:33

Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.

A piacon továbbra is milliós nagyságrendben vannak olyan lakóingatlanok, amelyeknél régi vagy elavult lakásbiztosítás van érvényben, ezért sok tulajdonos számára indokolt lehet a szerződés felülvizsgálata. A Netrisk szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal is alacsonyabb lehet, miközben szélesebb szolgáltatási csomagot kínálhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

 

Kapcsolódó cikkeink:

Besnyő Márton, a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint korábban átlagosan hétévente vizsgálták felül a kötvényeket, miközben az ingatlanok értéke ennél gyorsabban emelkedett. A Netrisk felmérése szerint a tulajdonosok 19 százaléka több mint tíz éve, 14 százaléka pedig 5-10 éve nem módosította a biztosítását, ami jelentős alulbiztosítottsági kockázatot jelez.

Az elavult biztosítások gyakran nem követik az ingatlanok aktuális értékét, így káreseménynél nem nyújtanak teljes fedezetet. A tudatosság ugyanakkor erősödik: a tavalyi kampány során az ügyfelek átlagosan 72 millió forintos értékre biztosították ingatlanjaikat a Netrisknél, ami jobban igazodik a piaci árakhoz.

A tapasztalatok szerint a kampány nemcsak az értékkövetésről, hanem a díjak optimalizálásáról is szól. Azok, akik hosszú ideje nem frissítették szerződésüket, akár 20-30 százalékos díjmegtakarítást is elérhetnek, vagy azonos díj mellett magasabb szolgáltatási szintet és szélesebb kárfedezetet kaphatnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tavalyi adatok jól mutatják a kampány széles lefedettségét: a legidősebb újrakötött ingatlan egy 1830-ban épült, közel 200 éves ház volt, míg a legkisebb 15, a legnagyobb 924 négyzetméteres ingatlanra kötöttek biztosítást. Az átlagos éves díj mintegy 38 ezer forint körül alakult, a lakásoknál 139 ezer, a családi házaknál pedig 408 ezer forint volt a legmagasabb díj, miközben a váltók közel négyötöde új biztosítót választott.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#biztosítás #lakásbiztosítás #lakás #ingatlan #kalkulátor #netrisk #kampány #pénzügyi tudatosság #megtakarítások #biztosítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:53
15:44
15:33
15:16
14:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 16. 16:56
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. február 17. 13:49
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem...
MEDIA1  |  2026. február 17. 12:11
Az ATV-től eltávolított Egri Viktor a Csatthoz hasonló saját vitaműsort indított a YouTube-on
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az igazi CSATT az ATV-n kívül újraéledt - írta a Media1-nek E...
iO Charts  |  2026. február 17. 11:30
Kriptorészvények: Üzleti modellek a blokklánc mögött
A kriptorészvények vásárlása nem egyenértékű a Bitcoin vagy más kriptovaluták közvetlen megvásárlásá...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
2026. február 17.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
2 hónapja
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
3
2 hónapja
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
4
2 hete
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
5
3 hónapja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 14:11
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 14:00
Lehull a lepel a Shein mocskos kis titkairól: nincs tovább, elindult az uniós eljárás
Agrárszektor  |  2026. február 17. 15:32
Figyelmeztetik a magyarokat: medvét észleltek egy magyar településen