Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató

Ismeretlenek törték fel több One-ügyfél online fiókját, és a nevükben különböző szolgáltatásokat rendeltek. A szolgáltató jelszócserét rendelt el, és új biztonsági intézkedéseket vezet be, írja a 24.hu.

Az elmúlt időszakban több One Magyarország-ügyfél online fiókját is feltörték ismeretlenek. A támadók a felhasználók nevében különböző megrendeléseket indítottak, például magasabb díjú csomagra váltottak vagy kiegészítő szolgáltatásokat aktiváltak.

A csalók a kétlépcsős azonosítás hiányát használták ki, így tudtak hozzáférni az előfizetésekhez tartozó online fiókokhoz.

A One Magyarország szerint a történtek egy, a szolgáltatótól független csalássorozathoz köthetők. A vállalat közölte: az ügyben rendőrségi feljelentést tett, és megtette a szükséges hatósági bejelentéseket is. Arra kérik az érintett ügyfeleket, hogy ők is tegyenek feljelentést.

A szolgáltató szerint a csalók az előfizetők nevében olyan megrendeléseket adtak le, amelyek fizetési kötelezettséget keletkeztettek. A cég ugyanakkor azt ígéri, hogy az ebből fakadó költségeket jóváírja az érintett ügyfeleknek.

A jóváírások feldolgozása folyamatosan történik, azonban előfordulhat, hogy például egy jogosulatlanul megrendelt streaming-előfizetés díja megjelenik az aktuális számlán. Ebben az esetben az ügyfélnek ki kell fizetnie a számlát, a szolgáltató pedig a következő havi számlán írja jóvá az összeget.

A One hangsúlyozta: az első esetek felmerülése után azonnali biztonsági lépéseket vezettek be. Lezárták az összes aktív bejelentkezést, minden ügyfelet kötelező jelszóváltoztatásra kértek, és szigorították a jelszókövetelményeket is.

Emellett további, a teljes ügyfélbázist érintő korlátozásokat vezettek be a hasonló visszaélések megelőzése érdekében. A szolgáltató azt is bejelentette, hogy a közeljövőben bevezeti a kétfaktoros azonosítást az online ügyfélkiszolgáló felületeken, amely jelentősen növelheti a fiókok biztonságát.

