Súlyos veszteség érte Oroszországot: meglepő csapás érte Putyinékat

Kedden éjjel kigyulladt, majd elsüllyedt egy orosz LNG-szállító tartályhajó Líbia partjai közelében. A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak - írta az euronews.

A líbiai kikötői hatóság közleménye szerint az Arctic Metagaz nevű tartályhajón "hirtelen robbanások" történtek, amelyeket hatalmas tűz követett. A hajó végül teljesen elsüllyedt. A hajótörés a Líbia és Málta közötti tengeri térségben, a líbiai kutató-mentő övezetben következett be, mintegy 130 tengeri mérföldre (240 kilométerre) Szirt kikötőjétől északra.

A hajó kedd este több vészjelzést is küldött a kikötői és haditengerészeti hatóságoknak. A máltai fegyveres erők megerősítették, hogy vették a hajó vészjelzését, és sikerült beazonosítaniuk annak helyzetét.

Moszkva szerint a hajó megrakodva indult az észak-oroszországi Murmanszk kikötőjéből úti célja felé. Az orosz közlekedési minisztérium közleményében Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy a líbiai partok térségéből indított tengeri drónokkal támadta meg a tartályhajót. Az ukrán hadsereg egyelőre nem reagált az orosz vádakra.

Hajózási nyomkövetési adatok szerint az Arctic Metagaz utoljára Málta partjainál jelezte pozícióját. A tartályhajóról az a gyanú, hogy a Kreml úgynevezett árnyékflottájának tagja, vagyis annak a tankerflottának a része, amelyet a nyugati szankciók megkerülésére használnak. A legénység tagjainak állampolgárságáról a hatóságok nem közöltek részleteket.