A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
Súlyos veszteség érte Oroszországot: meglepő csapás érte Putyinékat
Kedden éjjel kigyulladt, majd elsüllyedt egy orosz LNG-szállító tartályhajó Líbia partjai közelében. A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak - írta az euronews.
A líbiai kikötői hatóság közleménye szerint az Arctic Metagaz nevű tartályhajón "hirtelen robbanások" történtek, amelyeket hatalmas tűz követett. A hajó végül teljesen elsüllyedt. A hajótörés a Líbia és Málta közötti tengeri térségben, a líbiai kutató-mentő övezetben következett be, mintegy 130 tengeri mérföldre (240 kilométerre) Szirt kikötőjétől északra.
A hajó kedd este több vészjelzést is küldött a kikötői és haditengerészeti hatóságoknak. A máltai fegyveres erők megerősítették, hogy vették a hajó vészjelzését, és sikerült beazonosítaniuk annak helyzetét.
Moszkva szerint a hajó megrakodva indult az észak-oroszországi Murmanszk kikötőjéből úti célja felé. Az orosz közlekedési minisztérium közleményében Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy a líbiai partok térségéből indított tengeri drónokkal támadta meg a tartályhajót. Az ukrán hadsereg egyelőre nem reagált az orosz vádakra.
Hajózási nyomkövetési adatok szerint az Arctic Metagaz utoljára Málta partjainál jelezte pozícióját. A tartályhajóról az a gyanú, hogy a Kreml úgynevezett árnyékflottájának tagja, vagyis annak a tankerflottának a része, amelyet a nyugati szankciók megkerülésére használnak. A legénység tagjainak állampolgárságáról a hatóságok nem közöltek részleteket.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.