2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
This oil tanker is in a queue and is waiting for its turn to get loaded by barrels of oil. Here is the Persian Gulf in the south of Iran where there are numbers of Iranian and Arab oil and gas suppliers.
Világ

Súlyos veszteség érte Oroszországot: meglepő csapás érte Putyinékat

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:21

Kedden éjjel kigyulladt, majd elsüllyedt egy orosz LNG-szállító tartályhajó Líbia partjai közelében. A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak - írta az euronews.

A líbiai kikötői hatóság közleménye szerint az Arctic Metagaz nevű tartályhajón "hirtelen robbanások" történtek, amelyeket hatalmas tűz követett. A hajó végül teljesen elsüllyedt. A hajótörés a Líbia és Málta közötti tengeri térségben, a líbiai kutató-mentő övezetben következett be, mintegy 130 tengeri mérföldre (240 kilométerre) Szirt kikötőjétől északra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hajó kedd este több vészjelzést is küldött a kikötői és haditengerészeti hatóságoknak. A máltai fegyveres erők megerősítették, hogy vették a hajó vészjelzését, és sikerült beazonosítaniuk annak helyzetét.

Kapcsolódó cikkeink:

Moszkva szerint a hajó megrakodva indult az észak-oroszországi Murmanszk kikötőjéből úti célja felé. Az orosz közlekedési minisztérium közleményében Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy a líbiai partok térségéből indított tengeri drónokkal támadta meg a tartályhajót. Az ukrán hadsereg egyelőre nem reagált az orosz vádakra.

Hajózási nyomkövetési adatok szerint az Arctic Metagaz utoljára Málta partjainál jelezte pozícióját. A tartályhajóról az a gyanú, hogy a Kreml úgynevezett árnyékflottájának tagja, vagyis annak a tankerflottának a része, amelyet a nyugati szankciók megkerülésére használnak. A legénység tagjainak állampolgárságáról a hatóságok nem közöltek részleteket.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #hajó #tűz #robbanás #ukrajna #oroszország #világ #tenger #drón #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:17
15:02
14:51
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
2
4 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
3
23 órája
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
4
1 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
5
10 órája
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 14:51
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel