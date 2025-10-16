2025. október 16. csütörtök Gál
Oil well in rural Kansas.
Világ

Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?

Pénzcentrum
2025. október 16. 08:45

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására, miközben Washington új szintre emeli Moszkva gazdasági elszigetelését. A lépés jelentős fordulatot jelezhet az egyik legnagyobb orosz energiapartner részéről, és új fejezetet nyithat az amerikai–indiai kapcsolatokban.

Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök megígérte: India felhagy az orosz olaj vásárlásával. Trump hozzátette, hogy következő célja Kína meggyőzése lesz ugyanerre, mivel Washington fokozza erőfeszítéseit Moszkva energia-bevételeinek elvágására - írja a Reuters.

India és Kína a két legnagyobb vásárlója az orosz tengeri úton szállított kőolajnak, kihasználva a kedvezményes árakat, amelyekbe Moszkva azután kényszerült bele, hogy az európai vevők elfordultak tőle, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat vetett ki Oroszországra Ukrajna 2022. februári megtámadása miatt.

Trump az utóbbi időben különösen Indiát bírálta az orosz olajvásárlások miatt, és vámokat vetett ki az indiai exportcikkekre az Egyesült Államokba, hogy elriassza az országot a vásárlásoktól, miközben Moszkvát próbálja rákényszeríteni az ukrajnai béketárgyalásokra.

„Nem örültem annak, hogy India olajat vásárol, és ő (Modi) ma biztosított róla, hogy nem fognak többé orosz olajat venni” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.

„Ez nagy lépés. Most Kínát is rá fogjuk venni, hogy ugyanezt tegye.” - tette hozzá. Az indiai washingtoni nagykövetség nem reagált azonnal az e-mailben feltett kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, valóban tett-e ilyen ígéretet Modi Trumpnak.

Később szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy a washingtoni találkozón elmondta Kato Kacunobu japán pénzügyminiszternek: a Trump-kormányzat elvárja Japántól, hogy leállítsa az orosz energiaimportot. „Kato miniszterrel megvitattuk az amerikai–japán gazdasági kapcsolatok fontos kérdéseit, és a kormányzat elvárását is, hogy Japán hagyjon fel az orosz energia behozatalával” – írta Bessent az X-en.
A japán kormány nem reagált a megkeresésre.

Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.

Oroszország jelenleg India legnagyobb olajszállítója: szeptemberben napi 1,62 millió hordót exportált Indiába, ami az ország olajimportjának mintegy harmada. Modi hónapokig ellenállt az amerikai nyomásnak, az indiai tisztviselők pedig azzal érveltek, hogy a vásárlások létfontosságúak az ország energiabiztonsága szempontjából. Bár más forrásokból drágábban juthatna olajhoz, az alacsonyabb világpiaci árak mérsékelnék a hatást: a Brent típusú kőolaj jegyzése szerdán öthavi mélypontra esett a növekvő túlkínálattól való félelmek miatt.

Ha India valóban leállítaná az importot, az Moszkva egyik legfontosabb energiaügyfél részéről jelentős fordulatot jelezne, és más országokat is újragondolásra késztethetne, amelyek még mindig vásárolnak orosz nyersolajat. Trump célja, hogy kétoldalú kapcsolatait felhasználva szigetelje el gazdaságilag Oroszországot, nem pedig kizárólag multilaterális szankciókra támaszkodva.

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Trump új indiai nagykövetjelöltje, Sergio Gor találkozott Modival. A két politikus védelmi, kereskedelmi és technológiai kérdésekről egyeztetett. Gor kinevezését – aki Trump bizalmasának számít – a legtöbben az amerikai–indiai kapcsolatok erősödésének jeleként értékelték.
Trump újságíróknak hozzátette, hogy India nem tudja „azonnal” leállítani a szállításokat, de ez „egy folyamat, ami hamarosan lezárul”.

Noha Indiára egyre nagyobb nyomást gyakorol, Trump eddig nagyrészt elkerülte, hogy hasonló követelésekkel éljen Kína felé. Az Egyesült Államok és Peking közötti kereskedelmi háború bonyolítja a diplomáciai kapcsolatokat, és Trump nem akar további eszkalációt azzal, hogy Kínától is az orosz energiaimport leállítását követeli.

Trump nyáron 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, miután a két ország nem tudott megállapodni egy kezdeti kereskedelmi egyezményről. Ezt később további 25 százalékkal fejelte meg az orosz olajvásárlások miatt. India sérelmezte a döntést, mivel más nagy orosz olajvásárlókat – például Kínát vagy Törökországot – nem sújtották hasonló vámokkal.
Címlapkép: Getty Images
#energia #ukrajna #oroszország #világ #szankció #olaj #donald trump #india #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #kőolaj

