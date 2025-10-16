Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására, miközben Washington új szintre emeli Moszkva gazdasági elszigetelését. A lépés jelentős fordulatot jelezhet az egyik legnagyobb orosz energiapartner részéről, és új fejezetet nyithat az amerikai–indiai kapcsolatokban.
Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök megígérte: India felhagy az orosz olaj vásárlásával. Trump hozzátette, hogy következő célja Kína meggyőzése lesz ugyanerre, mivel Washington fokozza erőfeszítéseit Moszkva energia-bevételeinek elvágására - írja a Reuters.
India és Kína a két legnagyobb vásárlója az orosz tengeri úton szállított kőolajnak, kihasználva a kedvezményes árakat, amelyekbe Moszkva azután kényszerült bele, hogy az európai vevők elfordultak tőle, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat vetett ki Oroszországra Ukrajna 2022. februári megtámadása miatt.
Trump az utóbbi időben különösen Indiát bírálta az orosz olajvásárlások miatt, és vámokat vetett ki az indiai exportcikkekre az Egyesült Államokba, hogy elriassza az országot a vásárlásoktól, miközben Moszkvát próbálja rákényszeríteni az ukrajnai béketárgyalásokra.
„Nem örültem annak, hogy India olajat vásárol, és ő (Modi) ma biztosított róla, hogy nem fognak többé orosz olajat venni” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.
„Ez nagy lépés. Most Kínát is rá fogjuk venni, hogy ugyanezt tegye.” - tette hozzá. Az indiai washingtoni nagykövetség nem reagált azonnal az e-mailben feltett kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, valóban tett-e ilyen ígéretet Modi Trumpnak.
Később szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy a washingtoni találkozón elmondta Kato Kacunobu japán pénzügyminiszternek: a Trump-kormányzat elvárja Japántól, hogy leállítsa az orosz energiaimportot. „Kato miniszterrel megvitattuk az amerikai–japán gazdasági kapcsolatok fontos kérdéseit, és a kormányzat elvárását is, hogy Japán hagyjon fel az orosz energia behozatalával” – írta Bessent az X-en.
A japán kormány nem reagált a megkeresésre.
Oroszország jelenleg India legnagyobb olajszállítója: szeptemberben napi 1,62 millió hordót exportált Indiába, ami az ország olajimportjának mintegy harmada. Modi hónapokig ellenállt az amerikai nyomásnak, az indiai tisztviselők pedig azzal érveltek, hogy a vásárlások létfontosságúak az ország energiabiztonsága szempontjából. Bár más forrásokból drágábban juthatna olajhoz, az alacsonyabb világpiaci árak mérsékelnék a hatást: a Brent típusú kőolaj jegyzése szerdán öthavi mélypontra esett a növekvő túlkínálattól való félelmek miatt.
Ha India valóban leállítaná az importot, az Moszkva egyik legfontosabb energiaügyfél részéről jelentős fordulatot jelezne, és más országokat is újragondolásra késztethetne, amelyek még mindig vásárolnak orosz nyersolajat. Trump célja, hogy kétoldalú kapcsolatait felhasználva szigetelje el gazdaságilag Oroszországot, nem pedig kizárólag multilaterális szankciókra támaszkodva.
A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Trump új indiai nagykövetjelöltje, Sergio Gor találkozott Modival. A két politikus védelmi, kereskedelmi és technológiai kérdésekről egyeztetett. Gor kinevezését – aki Trump bizalmasának számít – a legtöbben az amerikai–indiai kapcsolatok erősödésének jeleként értékelték.
Trump újságíróknak hozzátette, hogy India nem tudja „azonnal” leállítani a szállításokat, de ez „egy folyamat, ami hamarosan lezárul”.
Noha Indiára egyre nagyobb nyomást gyakorol, Trump eddig nagyrészt elkerülte, hogy hasonló követelésekkel éljen Kína felé. Az Egyesült Államok és Peking közötti kereskedelmi háború bonyolítja a diplomáciai kapcsolatokat, és Trump nem akar további eszkalációt azzal, hogy Kínától is az orosz energiaimport leállítását követeli.
Trump nyáron 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, miután a két ország nem tudott megállapodni egy kezdeti kereskedelmi egyezményről. Ezt később további 25 százalékkal fejelte meg az orosz olajvásárlások miatt. India sérelmezte a döntést, mivel más nagy orosz olajvásárlókat – például Kínát vagy Törökországot – nem sújtották hasonló vámokkal.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
