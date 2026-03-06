A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Itt az újabb edzőmenesztés az NB I-ben: kirúgta Radenkovicot a Diósgyőr
Azonnali hatállyal távozik a DVTK vezetőedzői posztjáról Vlagyimir Radenkovics. A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett. A csapat számára a szezon hátralévő részében így már csak az élvonalbeli tagság megőrzése maradt a cél. Az új tréner személyét hamarosan hivatalosan is bejelentik.
Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a szerb trénert kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartják. Az eredménytelenség ellenére sokáig kitartottak mellette, azonban a legutóbbi események után lépniük kellett. A vezetőség tisztában van azzal, hogy az időzítés nem a legszerencsésebb. A bennmaradás érdekében viszont kénytelenek voltak meghozni ezt a döntést. A klub már előrehaladott tárgyalásokat folytat az utóddal - erről a hivatalos honlapon számoltak be.
Búcsújában Vlagyimir Radenkovics kiemelte, hogy a Diósgyőrben eltöltött összesen négy éve alatt Miskolc a második otthonává vált. Megköszönte a klubvezetés és a dolgozók folyamatos támogatását. Hozzátette, sajnálja, hogy a jelenlegi idény nem a tervek szerint alakult. Ennek ellenére számtalan szép emlékkel távozik, a jövőre nézve pedig sok sikert és örömet kívánt a csapatnak, valamint a szurkolóknak.
A szerb szakember az évek során három különböző időszakban is erősítette a DVTK szakmai stábját. Összesen 159 mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon, ezzel a számmal pedig a klub történelmében a legfoglalkoztatottabb edzők szűk élmezőnyébe tartozik. Először 2013-ban, Szivics Tomiszlav másodedzőjeként ért el komoly sikereket. Ekkor részese volt a Ligakupa-győzelemnek, a Magyar Kupa-döntőnek és az emlékezetes Európa-liga-szereplésnek is.
Vezetőedzőként 2024 elején tért vissza a csapathoz. Első évében a hatodik helyen zártak a bajnokságban, majd az őszi javítást követően a harmadik helyen telelhettek. A folytatásban azonban megtört a lendület, és a gárda egyre lejjebb csúszott a tabellán. Bár a Magyar Kupában a Paksot még sikerült bravúrral kiejteniük, a Honvéd elleni vereség és kiesés végleg megpecsételte a tréner sorsát.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
MTK Budapest
|
24
|
7
|
5
|
12
|
44
|
53
|
-9
|
26
|
11.
Diósgyőr VTK
|
24
|
5
|
9
|
10
|
32
|
39
|
-7
|
24
|
12.
Kazincbarcika
|
24
|
4
|
2
|
18
|
21
|
49
|
-28
|
14
címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
