Itt az újabb edzőmenesztés az NB I-ben: kirúgta Radenkovicot a Diósgyőr

Azonnali hatállyal távozik a DVTK vezetőedzői posztjáról Vlagyimir Radenkovics. A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett. A csapat számára a szezon hátralévő részében így már csak az élvonalbeli tagság megőrzése maradt a cél. Az új tréner személyét hamarosan hivatalosan is bejelentik.

Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a szerb trénert kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartják. Az eredménytelenség ellenére sokáig kitartottak mellette, azonban a legutóbbi események után lépniük kellett. A vezetőség tisztában van azzal, hogy az időzítés nem a legszerencsésebb. A bennmaradás érdekében viszont kénytelenek voltak meghozni ezt a döntést. A klub már előrehaladott tárgyalásokat folytat az utóddal - erről a hivatalos honlapon számoltak be.

Búcsújában Vlagyimir Radenkovics kiemelte, hogy a Diósgyőrben eltöltött összesen négy éve alatt Miskolc a második otthonává vált. Megköszönte a klubvezetés és a dolgozók folyamatos támogatását. Hozzátette, sajnálja, hogy a jelenlegi idény nem a tervek szerint alakult. Ennek ellenére számtalan szép emlékkel távozik, a jövőre nézve pedig sok sikert és örömet kívánt a csapatnak, valamint a szurkolóknak.

A szerb szakember az évek során három különböző időszakban is erősítette a DVTK szakmai stábját. Összesen 159 mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon, ezzel a számmal pedig a klub történelmében a legfoglalkoztatottabb edzők szűk élmezőnyébe tartozik. Először 2013-ban, Szivics Tomiszlav másodedzőjeként ért el komoly sikereket. Ekkor részese volt a Ligakupa-győzelemnek, a Magyar Kupa-döntőnek és az emlékezetes Európa-liga-szereplésnek is.

Vezetőedzőként 2024 elején tért vissza a csapathoz. Első évében a hatodik helyen zártak a bajnokságban, majd az őszi javítást követően a harmadik helyen telelhettek. A folytatásban azonban megtört a lendület, és a gárda egyre lejjebb csúszott a tabellán. Bár a Magyar Kupában a Paksot még sikerült bravúrral kiejteniük, a Honvéd elleni vereség és kiesés végleg megpecsételte a tréner sorsát.

Magyarország Diósgyőr VTK Piaci érték: 7,25M Edző: Vladimir Radenkovic Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #11 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. MTK Budapest 24 7 5 12 44 53 -9 26 11. Diósgyőr VTK 24 5 9 10 32 39 -7 24 12. Kazincbarcika 24 4 2 18 21 49 -28 14 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA