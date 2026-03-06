2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Diósgyőr, 2025. augusztus 30.Vladimir Radenkovic, a Diósgyőr vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án. A végeredmény 1
Sport

Itt az újabb edzőmenesztés az NB I-ben: kirúgta Radenkovicot a Diósgyőr

Pénzcentrum
2026. március 6. 11:23

Azonnali hatállyal távozik a DVTK vezetőedzői posztjáról Vlagyimir Radenkovics. A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett. A csapat számára a szezon hátralévő részében így már csak az élvonalbeli tagság megőrzése maradt a cél. Az új tréner személyét hamarosan hivatalosan is bejelentik.

Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a szerb trénert kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartják. Az eredménytelenség ellenére sokáig kitartottak mellette, azonban a legutóbbi események után lépniük kellett. A vezetőség tisztában van azzal, hogy az időzítés nem a legszerencsésebb. A bennmaradás érdekében viszont kénytelenek voltak meghozni ezt a döntést. A klub már előrehaladott tárgyalásokat folytat az utóddal - erről a hivatalos honlapon számoltak be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Búcsújában Vlagyimir Radenkovics kiemelte, hogy a Diósgyőrben eltöltött összesen négy éve alatt Miskolc a második otthonává vált. Megköszönte a klubvezetés és a dolgozók folyamatos támogatását. Hozzátette, sajnálja, hogy a jelenlegi idény nem a tervek szerint alakult. Ennek ellenére számtalan szép emlékkel távozik, a jövőre nézve pedig sok sikert és örömet kívánt a csapatnak, valamint a szurkolóknak.

A szerb szakember az évek során három különböző időszakban is erősítette a DVTK szakmai stábját. Összesen 159 mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon, ezzel a számmal pedig a klub történelmében a legfoglalkoztatottabb edzők szűk élmezőnyébe tartozik. Először 2013-ban, Szivics Tomiszlav másodedzőjeként ért el komoly sikereket. Ekkor részese volt a Ligakupa-győzelemnek, a Magyar Kupa-döntőnek és az emlékezetes Európa-liga-szereplésnek is.

Vezetőedzőként 2024 elején tért vissza a csapathoz. Első évében a hatodik helyen zártak a bajnokságban, majd az őszi javítást követően a harmadik helyen telelhettek. A folytatásban azonban megtört a lendület, és a gárda egyre lejjebb csúszott a tabellán. Bár a Magyar Kupában a Paksot még sikerült bravúrral kiejteniük, a Honvéd elleni vereség és kiesés végleg megpecsételte a tréner sorsát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyarország
Diósgyőr VTK
Piaci érték: 7,25M
Edző: Vladimir Radenkovic
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #11
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
MTK Budapest
24
7
5
12
44
53
-9
26
11.
Diósgyőr VTK
24
5
9
10
32
39
-7
24
12.
Kazincbarcika
24
4
2
18
21
49
-28
14
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#miskolc #foci #sport #labdarúgás #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #európa liga #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:13
12:05
11:52
11:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
6 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
4 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
5 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 11:43
Nem csitul a háború zaja a Közel-Keleten: még csak most jön az igazi rakétazápor?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 10:01
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. március 6. 12:29
Újabb sokk a kasszáknál: ismét drágul a hús és a pékáruk alapanyaga
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel