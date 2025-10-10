2025. október 10. péntek Gedeon
Konténerszállító hajó az ázsiai kikötőben ,
Világ

Újabb szankciós hullám indul: Kína durva díjakat vet ki az amerikaiakra

Pénzcentrum
2025. október 10. 13:14

Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.

A kínai közlekedési minisztérium pénteki közleménye szerint az amerikai tulajdonú, üzemeltetésű, az USA-ban gyártott vagy amerikai zászló alatt hajózó járművekre további kikötői díjakat vetnek ki október közepétől.

Ugyanettől a naptól kezdve a kínai építésű vagy kínai szervezetek által üzemeltetett hajóknak is díjat kell fizetniük az első amerikai kikötőben. Elemzői becslések szerint egy 10.000 konténernél többet szállító hajó esetében ez meghaladhatja az 1 millió dollárt, és 2028-ig évente emelkedhet - tudósított a Reuters.

A kínai kötődésű hajókra kivetett amerikai díjak az USA kereskedelmi képviselőjének (USTR) vizsgálatát követően kerülnek bevezetésre, és részét képezik annak az átfogó amerikai törekvésnek, hogy újraélesszék a hazai hajógyártást és csökkentsék Kína tengeri és kereskedelmi hajózási erejét.

A kínai minisztérium szerint az amerikai intézkedés "egyértelműen diszkriminatív, súlyosan károsítja a kínai hajózási ipar jogos érdekeit, komolyan zavarja a globális ellátási lánc stabilitását, és súlyosan aláássa a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi rendet".

Az amerikai hajókra kivetett kínai díjak várhatóan kevésbé érintik az USA-t, mint a kínai hajókra kivetett amerikai díjak. Tavaly a kínai hajógyárak több mint 1000 kereskedelmi hajót építettek, míg az USA kevesebb mint 10-et.

A kínai kikötőkbe érkező amerikai hajók esetében október 14-től 400 jüan (56,13 dollár) lesz a díj nettó tonnánként, ami 2026. április 17-től 640 jüanra (89,81 dollár), 2027. április 17-től 880 jüanra (123,52 dollár), 2028. április 17-től pedig 1120 jüanra (157,16 dollár) emelkedik.

A feszültségek a két szuperhatalom között szeptembertől kezdtek mélyülni, és úgy tűnik, nehezen lépnek túl a jelenlegi vámtarifaegyezményen, amely egy 90 napos szünet augusztus 11-től november 9-ig.

Az idei kereskedelmi háborúban bevezetett megtorló vámok jelentősen csökkentették az amerikai mezőgazdasági és energiatermékek kínai importját. Egy nemzetközi vállalat olajosmagkereskedője szerint: "Nem valószínű, hogy nagy hatással lesz a mezőgazdasági kereskedelemre, de ez a lépés azt mutatja, hogy Kína továbbra is irritált az USA-val, és nem fogják engedélyezni az amerikai mezőgazdasági importot a közeljövőben."

Joe Biden amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető várhatóan találkozni fognak a hónap végén Dél-Koreában tartandó Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési (APEC) csúcstalálkozón.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #import #export #díj #amerika #vám #világ #szankció #donald trump #kína #kereskedelmi háború #hajózás #joe biden #amerikai egyesült államok #szankciók #kikötő #vámháború

Portfolio Sustainable World 2025
