Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz,
Világ

Nagyon fontos döntést hoztak a világ kőloaj-óriásai: ezt a magyar autósok is megérezhetik a kutakon

Pénzcentrum
2026. február 2. 09:24

Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét, így folytatja a korábban elindított termeléskorlátozási programot. A döntés olyan piaci környezetben született, amikor az olajárak többhónapos csúcsszinteket érnek el - számolt be a Bloomberg.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének kibővített köre, az OPEC+ vasárnapi videókonferenciáján született megállapodás értelmében a résztvevő nyolc ország továbbra is fenntartja a jelenlegi termelési szinteket.

A Bloomberg beszámolója szerint ezzel gyakorlatilag lezárul az a három hónapig tartó termeléskorlátozási időszak, amely még tavaly novemberben kezdődött. A kitermelési volumenek szinten tartásáról szóló döntés egy olyan időszakban született, amikor az energiahordozók világpiaci ára jelentősen emelkedik.

A drágulás hátterében elsősorban a fokozódó geopolitikai kockázatok, valamint a szezonális keresletnövekedés áll. Az áremelkedés következtében a nyersolaj jegyzése az elmúlt hónapok legmagasabb szintjére kapaszkodott fel.

A január óta érvényben lévő termelés-visszafogási program utolsó szakaszának végrehajtásával az érintett államok teljesítik a korábban vállalt kötelezettségeiket a kitermelés korlátozására vonatkozóan.
Címlapkép: Getty Images
