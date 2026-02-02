Nagyon fontos döntést hoztak a világ kőloaj-óriásai: ezt a magyar autósok is megérezhetik a kutakon

Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét, így folytatja a korábban elindított termeléskorlátozási programot. A döntés olyan piaci környezetben született, amikor az olajárak többhónapos csúcsszinteket érnek el - számolt be a Bloomberg.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének kibővített köre, az OPEC+ vasárnapi videókonferenciáján született megállapodás értelmében a résztvevő nyolc ország továbbra is fenntartja a jelenlegi termelési szinteket.

A Bloomberg beszámolója szerint ezzel gyakorlatilag lezárul az a három hónapig tartó termeléskorlátozási időszak, amely még tavaly novemberben kezdődött. A kitermelési volumenek szinten tartásáról szóló döntés egy olyan időszakban született, amikor az energiahordozók világpiaci ára jelentősen emelkedik.

A drágulás hátterében elsősorban a fokozódó geopolitikai kockázatok, valamint a szezonális keresletnövekedés áll. Az áremelkedés következtében a nyersolaj jegyzése az elmúlt hónapok legmagasabb szintjére kapaszkodott fel.

A január óta érvényben lévő termelés-visszafogási program utolsó szakaszának végrehajtásával az érintett államok teljesítik a korábban vállalt kötelezettségeiket a kitermelés korlátozására vonatkozóan.