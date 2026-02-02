Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól.
Nagyon fontos döntést hoztak a világ kőloaj-óriásai: ezt a magyar autósok is megérezhetik a kutakon
Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét, így folytatja a korábban elindított termeléskorlátozási programot. A döntés olyan piaci környezetben született, amikor az olajárak többhónapos csúcsszinteket érnek el - számolt be a Bloomberg.
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének kibővített köre, az OPEC+ vasárnapi videókonferenciáján született megállapodás értelmében a résztvevő nyolc ország továbbra is fenntartja a jelenlegi termelési szinteket.
A Bloomberg beszámolója szerint ezzel gyakorlatilag lezárul az a három hónapig tartó termeléskorlátozási időszak, amely még tavaly novemberben kezdődött. A kitermelési volumenek szinten tartásáról szóló döntés egy olyan időszakban született, amikor az energiahordozók világpiaci ára jelentősen emelkedik.
A drágulás hátterében elsősorban a fokozódó geopolitikai kockázatok, valamint a szezonális keresletnövekedés áll. Az áremelkedés következtében a nyersolaj jegyzése az elmúlt hónapok legmagasabb szintjére kapaszkodott fel.
A január óta érvényben lévő termelés-visszafogási program utolsó szakaszának végrehajtásával az érintett államok teljesítik a korábban vállalt kötelezettségeiket a kitermelés korlátozására vonatkozóan.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
