Dmitrij Medvegyev megszólalt: ijesztő jövőképet vázolt fel a világról

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.

Oroszország 2022-ben indított ukrajnai inváziója a hidegháború mélypontja óta a legnagyobb összecsapást váltotta ki a Nyugat és Moszkva között. Donald Trump amerikai elnök küldöttei jelenleg a háború lezárásáról tárgyalnak Oroszországgal és Ukrajnával.

Medvegyev dicsérte Trumpot, és biztatónak nevezte, hogy újraindultak a kapcsolatok Washingtonnal. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Nyugat többször is figyelmen kívül hagyta az orosz érdekeket.

"A helyzet nagyon veszélyes. A fájdalomküszöb mintha egyre alacsonyabb lenne" – mondta Medvegyev a moszkvai rezidenciáján adott interjúban. "Nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek. De egy világméretű összecsapás nem zárható ki."

Vlagyimir Putyin elnök továbbra is az orosz politika végső döntéshozója, Medvegyev keményvonalas nézetei azonban a nyugati diplomaták szerint betekintést engednek az orosz elit gondolkodásába. Az interjú helyszínén egy karikatúra függött a falon, amelyen Medvegyev géppisztollyal céloz európai vezetőkre.

Január különösen eseménydús volt – Venezuela, Grönland és más térségek kapcsán is –, amit Medvegyev szerint egyszerűen "túl soknak" lehetett érezni. A venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval kapcsolatban megjegyezte: ha Trumpot egy idegen hatalom "elrabolná", az Egyesült Államok ezt nyilvánvalóan háborús cselekménynek tekintené.

Medvegyev szerint a Grönlanddal kapcsolatos, állítólagos orosz vagy kínai fenyegetésről szóló nyugati vádak csupán "rémtörténetek", amelyeket a nyugati vezetők saját lépéseik igazolására találtak ki.