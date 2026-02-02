2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Dmitrij Medvegyev megszólalt: ijesztő jövőképet vázolt fel a világról

Pénzcentrum
2026. február 2. 13:15

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.

Oroszország 2022-ben indított ukrajnai inváziója a hidegháború mélypontja óta a legnagyobb összecsapást váltotta ki a Nyugat és Moszkva között. Donald Trump amerikai elnök küldöttei jelenleg a háború lezárásáról tárgyalnak Oroszországgal és Ukrajnával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Medvegyev dicsérte Trumpot, és biztatónak nevezte, hogy újraindultak a kapcsolatok Washingtonnal. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Nyugat többször is figyelmen kívül hagyta az orosz érdekeket.

"A helyzet nagyon veszélyes. A fájdalomküszöb mintha egyre alacsonyabb lenne" – mondta Medvegyev a moszkvai rezidenciáján adott interjúban. "Nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek. De egy világméretű összecsapás nem zárható ki."

Kapcsolódó cikkeink:

Vlagyimir Putyin elnök továbbra is az orosz politika végső döntéshozója, Medvegyev keményvonalas nézetei azonban a nyugati diplomaták szerint betekintést engednek az orosz elit gondolkodásába. Az interjú helyszínén egy karikatúra függött a falon, amelyen Medvegyev géppisztollyal céloz európai vezetőkre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Január különösen eseménydús volt – Venezuela, Grönland és más térségek kapcsán is –, amit Medvegyev szerint egyszerűen "túl soknak" lehetett érezni. A venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval kapcsolatban megjegyezte: ha Trumpot egy idegen hatalom "elrabolná", az Egyesült Államok ezt nyilvánvalóan háborús cselekménynek tekintené.

Medvegyev szerint a Grönlanddal kapcsolatos, állítólagos orosz vagy kínai fenyegetésről szóló nyugati vádak csupán "rémtörténetek", amelyeket a nyugati vezetők saját lépéseik igazolására találtak ki.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #venezuela #geopolitika #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #grönland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:28
14:25
14:20
14:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
2026. február 2.
Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
3 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
3 napja
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
5
2 napja
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 13:03
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 11:30
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 14:28
Megvan, meddig tarthat még a tél: itt a friss előrejelzés