Meglepő fordulat az izraeli konfliktusban: közelebb járunk a békéhez?

Izrael hétfőn korlátozott számú gyalogos előtt újra megnyitotta a Gáza és Egyiptom közötti rafahi határátkelőt, először teremtve lehetőséget arra, hogy palesztinok elhagyják az enklávét, illetve hogy a háború elől korábban elmenekülők visszatérjenek.

A rafahi átkelő – amely a több mint kétmillió gázai lakos számára gyakorlatilag az egyetlen ki- és bejárat – a háború nagy részében zárva maradt. Az októberben, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás első szakaszának egyik utolsó fontos lépéseként most korlátozottan ismét megnyitották. Palesztin források szerint az első napon mintegy ötven palesztin léphet be Gázába szigorú izraeli biztonsági ellenőrzést követően, és hasonló számú ember hagyhatja el az övezetet. A visszatérők a háború első hónapjaiban elmenekült, hozzávetőleg százezer palesztin közül kerülnek ki - írja a Reuters.

Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult. Az egykor mintegy negyedmillió lakosú Rafah városát lerombolták és kiürítették. A zárlattal megszűnt egy fontos útvonal a sebesült és súlyos beteg palesztinok számára is, akik külföldön próbálhattak volna orvosi ellátáshoz jutni.

Az újranyitás után az átkelni szándékozóknak izraeli biztonsági jóváhagyásra van szükségük. Az átkelő területén szögesdróttal ellátott vasbeton falakat emeltek. A palesztinoknak nagyjából 2,5 kilométert kell gyalog megtenniük az izraeli ellenőrzés alatt álló Philadelphi-folyosón, majd három kapun kell áthaladniuk. Ezek közül az egyiket a Palesztin Hatóság üzemelteti uniós felügyelet mellett, de az ellenőrzést távolról Izrael gyakorolja.

A határnyitás ellenére Izrael továbbra sem engedi be a külföldi újságírókat, akik a háború kezdete óta nem léphetnek be Gázába. A nemzetközi hírügynökségeknek – köztük a Reutersnek – kizárólag helyi újságírók tudósítanak a terepről; közülük már több százat megöltek. Az izraeli legfelsőbb bíróság jelenleg egy olyan petíciót tárgyal, amely a külföldi újságírók beengedését követeli.

Az átkelő megnyitásával egy időben izraeli csapások hétfőn legalább négy palesztint öltek meg, köztük egy hároméves kisfiút. Az izraeli hadsereg az eseteket nem kommentálta.

A tűzszünet első szakaszában leálltak a nagyobb hadműveletek. A Gázában fogva tartott túszok egy részét palesztin foglyokért cserélték ki, és humanitárius segélyszállítmányok érkeztek az övezetbe. Izrael ugyanakkor továbbra is Gáza területének több mint felét megszállva tartja. A lakosok jelentős részét elűzték, az épületek nagy részét pedig lerombolták. Sok gázai jelenleg a tengerparti sáv szűk területére szorulva, rögtönzött sátrakban vagy súlyosan megrongálódott épületekben él.

A háború 2023 októberében kezdődött, amikor a Hamász fegyveresei támadást indítottak Izrael ellen. Izraeli adatok szerint akkor mintegy 1200 embert megöltek, és több mint 250 túszt ejtettek. Izrael válaszul Gáza jelentős részét romba döntötte; a gázai egészségügyi hatóságok szerint eddig több mint 70 ezer ember vesztette életét. Az októberi megállapodás óta izraeli támadásokban további több mint 500 palesztin halt meg, míg fegyveresek négy izraeli katonát öltek meg.