2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Gázai övezet és környéke, politikai térkép. Gáza egy önigazgatású palesztin terület és keskeny földdarab a Földközi-tenger partján, Izrael és Egyiptom határainál.
Világ

Meglepő fordulat az izraeli konfliktusban: közelebb járunk a békéhez?

Pénzcentrum
2026. február 2. 12:16

Izrael hétfőn korlátozott számú gyalogos előtt újra megnyitotta a Gáza és Egyiptom közötti rafahi határátkelőt, először teremtve lehetőséget arra, hogy palesztinok elhagyják az enklávét, illetve hogy a háború elől korábban elmenekülők visszatérjenek.

A rafahi átkelő – amely a több mint kétmillió gázai lakos számára gyakorlatilag az egyetlen ki- és bejárat – a háború nagy részében zárva maradt. Az októberben, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás első szakaszának egyik utolsó fontos lépéseként most korlátozottan ismét megnyitották. Palesztin források szerint az első napon mintegy ötven palesztin léphet be Gázába szigorú izraeli biztonsági ellenőrzést követően, és hasonló számú ember hagyhatja el az övezetet. A visszatérők a háború első hónapjaiban elmenekült, hozzávetőleg százezer palesztin közül kerülnek ki - írja a Reuters

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult. Az egykor mintegy negyedmillió lakosú Rafah városát lerombolták és kiürítették. A zárlattal megszűnt egy fontos útvonal a sebesült és súlyos beteg palesztinok számára is, akik külföldön próbálhattak volna orvosi ellátáshoz jutni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az újranyitás után az átkelni szándékozóknak izraeli biztonsági jóváhagyásra van szükségük. Az átkelő területén szögesdróttal ellátott vasbeton falakat emeltek. A palesztinoknak nagyjából 2,5 kilométert kell gyalog megtenniük az izraeli ellenőrzés alatt álló Philadelphi-folyosón, majd három kapun kell áthaladniuk. Ezek közül az egyiket a Palesztin Hatóság üzemelteti uniós felügyelet mellett, de az ellenőrzést távolról Izrael gyakorolja.

A határnyitás ellenére Izrael továbbra sem engedi be a külföldi újságírókat, akik a háború kezdete óta nem léphetnek be Gázába. A nemzetközi hírügynökségeknek – köztük a Reutersnek – kizárólag helyi újságírók tudósítanak a terepről; közülük már több százat megöltek. Az izraeli legfelsőbb bíróság jelenleg egy olyan petíciót tárgyal, amely a külföldi újságírók beengedését követeli.

Az átkelő megnyitásával egy időben izraeli csapások hétfőn legalább négy palesztint öltek meg, köztük egy hároméves kisfiút. Az izraeli hadsereg az eseteket nem kommentálta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tűzszünet első szakaszában leálltak a nagyobb hadműveletek. A Gázában fogva tartott túszok egy részét palesztin foglyokért cserélték ki, és humanitárius segélyszállítmányok érkeztek az övezetbe. Izrael ugyanakkor továbbra is Gáza területének több mint felét megszállva tartja. A lakosok jelentős részét elűzték, az épületek nagy részét pedig lerombolták. Sok gázai jelenleg a tengerparti sáv szűk területére szorulva, rögtönzött sátrakban vagy súlyosan megrongálódott épületekben él.

A háború 2023 októberében kezdődött, amikor a Hamász fegyveresei támadást indítottak Izrael ellen. Izraeli adatok szerint akkor mintegy 1200 embert megöltek, és több mint 250 túszt ejtettek. Izrael válaszul Gáza jelentős részét romba döntötte; a gázai egészségügyi hatóságok szerint eddig több mint 70 ezer ember vesztette életét. Az októberi megállapodás óta izraeli támadásokban további több mint 500 palesztin halt meg, míg fegyveresek négy izraeli katonát öltek meg.
Címlapkép: Getty Images
#határ #világ #izrael #áldozatok #háború #palesztina #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #fegyveres konfliktus #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:44
12:28
12:16
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
2026. február 2.
Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
3 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
3 napja
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
5
2 napja
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 13:03
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 11:30
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 12:34
Indul a nagy marhaimport: van, aki így pörgetné fel a tejtermelését