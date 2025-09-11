Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
Súlyos ultimátumot kapott Donald Trump: mit fog lépni az amerikai elnök?
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket, miután több mint 300 dél-koreai munkást tartóztattak le egy georgiai akkumulátorgyárban.
Lee Jae-in dél-koreai elnök csütörtökön, hivatalba lépésének 100. napján tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a dél-koreai vállalatok valószínűleg vonakodni fognak az Egyesült Államokban történő közvetlen befektetésektől, ha Washington nem javítja a koreai munkavállalókra vonatkozó vízumrendszerét - jelentette az Euronews.
Az elnök közölte, hogy a szeptember 4-i georgiai bevándorlási razzia során letartóztatott több mint 300 dél-koreai munkás pénteken egy charterjárattal hazatérhet az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások eredményeként. A Hyundai épülő akkumulátorgyárában történt tömeges letartóztatás, és az amerikai hatóságok által közzétett, megbilincselt munkásokat mutató felvételek széles körű felháborodást váltottak ki Dél-Koreában.
A razzia kevesebb mint két héttel Donald Trump és Lee csúcstalálkozója után történt, és mindössze néhány héttel azután, hogy a két ország júliusban megállapodást kötött, amely megkímélte Dél-Koreát a Trump-adminisztráció legmagasabb vámjaitól, miután Szöul 350 milliárd dolláros új amerikai befektetést ígért.
Lee elmondta, hogy a dél-koreai és amerikai tisztviselők tárgyalnak az amerikai vízumrendszer lehetséges javításáról, hozzátéve, hogy a jelenlegi rendszer mellett a dél-koreai vállalatok "nem tehetnek mást, mint hogy erősen haboznak" az Egyesült Államokban történő közvetlen befektetésekkel kapcsolatban.
Az amerikai hatóságok szerint a letartóztatott munkások egy része illegálisan lépte át az amerikai határt, míg mások legálisan érkeztek, de lejárt vízummal rendelkeztek, vagy olyan vízummentességgel léptek be, amely tiltotta a munkavállalást. A dél-koreai szakértők és tisztviselők szerint azonban Washington még nem lépett Szöul régóta fennálló követelésére, hogy biztosítson megfelelő vízumrendszert a szakképzett koreai munkavállalók számára.
A dél-koreai vállalatok évek óta rövid távú látogatói vízumokra vagy elektronikus utazási engedélyekre (ESTA) támaszkodnak, hogy munkavállalókat küldhessenek az Egyesült Államokba gyártóhelyek létrehozására és egyéb telepítési feladatok elvégzésére, amely gyakorlatot hosszú ideig nagyrészt tolerálták.
Lee hangsúlyozta, hogy az, hogy az Egyesült Államok létrehoz-e olyan vízumrendszert, amely lehetővé teszi a dél-koreai vállalatok számára szakképzett munkavállalók küldését az ipari létesítményekbe, "jelentős hatással" lesz a jövőbeni dél-koreai befektetésekre az Egyesült Államokban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
"Nem hosszú távú munkavállalókról van szó. Amikor létesítményt építenek vagy berendezéseket szerelnek egy üzemben, technikusokra van szükség, de az Egyesült Államok nem rendelkezik ilyen munkaerővel, mégsem adnak ki vízumot, hogy embereink ott maradhassanak és elvégezhessék a munkát" - mondta.
Lee szerint a razzia "kulturális különbséget" mutat a két ország között a bevándorlási kérdések kezelésében. Megjegyezte, hogy Dél-Koreában az amerikaiak gyakran tanítanak angolt turistavízummal magániskolákban, és ezt a gyakorlatot általában elfogadják, míg az Egyesült Államok szigorúbban kezeli az ilyen eseteket.
Cho Hyun dél-koreai külügyminiszter szerdán, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott washingtoni találkozója után közölte, hogy az amerikai tisztviselők beleegyeztek abba, hogy a Georgiában letartóztatott munkások később visszatérhessenek, hogy befejezzék munkájukat a helyszínen. Hozzátette, hogy a két ország megállapodott egy közös munkacsoport létrehozásáról, amely egy új vízumkategória létrehozásáról folytat majd tárgyalásokat.
A georgiai akkumulátorgyár egyike annak a több mint 20 jelentős ipari létesítménynek, amelyet dél-koreai vállalatok jelenleg építenek az Egyesült Államokban. Ezek között szerepelnek más akkumulátorgyárak Georgiában és több más államban, egy félvezetőgyár Texasban, valamint egy hajógyártási projekt Philadelphiában.
Min Jeonghun, a Dél-koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia professzora szerint elsősorban az Egyesült Államok feladata a probléma megoldása, akár jogszabályok útján, akár adminisztratív lépésekkel a rövid távú munkaengedélyek kiterjesztésével. Figyelmeztetett, hogy az amerikai vízumpolitika frissítése nélkül "a koreai vállalatok többé nem tudják munkavállalóikat az Egyesült Államokba küldeni, ami elkerülhetetlen késéseket okoz a létesítmények bővítésében és egyéb termelési tevékenységekben, és a kár bumerángként csap vissza az amerikai gazdaságra".
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Sokkoló fordulat: gyerekeket bérelnek fel gyilkosságokra, drasztikusan csökkentenék a büntethetőségi korhatárt!
Svédország csökkenteni tervezi a büntethetőség korhatárát, mivel bűnszervezetek gyerekeket toboroznak.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.