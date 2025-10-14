Érik a Nobel-díj bortány: durva lépésre szánta el magát a kormány, mi lesz itt?

Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda

Venezuela hétfőn bejelentette, hogy bezárja oslói nagykövetségét, néhány nappal azután, hogy María Corina Machado ellenzéki vezető megkapta a Nobel-békedíjat. A venezuelai kormány közleményében nem tett említést Machado kitüntetéséről, csupán annyit közölt, hogy a bezárás a külügyi szolgálat átszervezésének része - írta a BBC.

A norvég külügyminisztérium megerősítette, hogy Caracas indoklás nélkül bezárta oslói nagykövetségét. Az oslói Nobel-bizottság pénteken ítélte oda Machadónak a díjat, elismerve "a venezuelai nép demokratikus jogaiért folytatott fáradhatatlan munkáját", míg Nicolás Maduro venezuelai elnök "démoni boszorkánynak" nevezte az 58 éves kitüntetettet.

A norvég külügyminisztérium "sajnálatosnak" nevezte a döntést, és hangsúlyozta, hogy "a nézeteltérések ellenére Norvégia szeretné fenntartani a párbeszédet Venezuelával". A minisztérium szóvivője hozzátette, hogy "a Nobel-díj független a norvég kormánytól".

Machado évek óta kampányol Maduro ellen, akinek 12 éves uralmát számos ország illegitimnek tekinti. Az elmúlt év nagy részében bujkálni kényszerült. A Nobel-bizottság elnöke, Jørgen Watne Frydnes úgy jellemezte Machadót, mint "kulcsfontosságú, egyesítő alakját egy korábban mélyen megosztott politikai ellenzéknek... egy brutális tekintélyelvű államban, amely most humanitárius és gazdasági válsággal küzd".

Caracas az ausztráliai nagykövetségét is bezárta, miközben új képviseleteket nyitott Zimbabwéban és Burkina Fasóban, amelyeket "stratégiai partnereknek" nevezett "a hegemón nyomás elleni harcban". Venezuela nagykövetsége bezárása két, az Egyesült Államokhoz közel álló országban a Caracas és Washington közötti feszültség fokozódása után következett be.

Legutóbb 2010-ben szenvedett Norvégia diplomáciai csapást a Nobel-békedíj miatt, amikor azt Liu Hsziao-po kínai politikai másként gondolkodónak ítélték oda. Peking akkor felfüggesztette a kereskedelmi és egyéb kapcsolatokat, és csak hat évvel később normalizálta újra az Oslóval való viszonyt.