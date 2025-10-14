A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
Érik a Nobel-díj bortány: durva lépésre szánta el magát a kormány, mi lesz itt?
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Venezuela hétfőn bejelentette, hogy bezárja oslói nagykövetségét, néhány nappal azután, hogy María Corina Machado ellenzéki vezető megkapta a Nobel-békedíjat. A venezuelai kormány közleményében nem tett említést Machado kitüntetéséről, csupán annyit közölt, hogy a bezárás a külügyi szolgálat átszervezésének része - írta a BBC.
A norvég külügyminisztérium megerősítette, hogy Caracas indoklás nélkül bezárta oslói nagykövetségét. Az oslói Nobel-bizottság pénteken ítélte oda Machadónak a díjat, elismerve "a venezuelai nép demokratikus jogaiért folytatott fáradhatatlan munkáját", míg Nicolás Maduro venezuelai elnök "démoni boszorkánynak" nevezte az 58 éves kitüntetettet.
A norvég külügyminisztérium "sajnálatosnak" nevezte a döntést, és hangsúlyozta, hogy "a nézeteltérések ellenére Norvégia szeretné fenntartani a párbeszédet Venezuelával". A minisztérium szóvivője hozzátette, hogy "a Nobel-díj független a norvég kormánytól".
Machado évek óta kampányol Maduro ellen, akinek 12 éves uralmát számos ország illegitimnek tekinti. Az elmúlt év nagy részében bujkálni kényszerült. A Nobel-bizottság elnöke, Jørgen Watne Frydnes úgy jellemezte Machadót, mint "kulcsfontosságú, egyesítő alakját egy korábban mélyen megosztott politikai ellenzéknek... egy brutális tekintélyelvű államban, amely most humanitárius és gazdasági válsággal küzd".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Caracas az ausztráliai nagykövetségét is bezárta, miközben új képviseleteket nyitott Zimbabwéban és Burkina Fasóban, amelyeket "stratégiai partnereknek" nevezett "a hegemón nyomás elleni harcban". Venezuela nagykövetsége bezárása két, az Egyesült Államokhoz közel álló országban a Caracas és Washington közötti feszültség fokozódása után következett be.
Legutóbb 2010-ben szenvedett Norvégia diplomáciai csapást a Nobel-békedíj miatt, amikor azt Liu Hsziao-po kínai politikai másként gondolkodónak ítélték oda. Peking akkor felfüggesztette a kereskedelmi és egyéb kapcsolatokat, és csak hat évvel később normalizálta újra az Oslóval való viszonyt.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.