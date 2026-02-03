A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
„Képtelen lennék megszólalni” – Bodrogi Gyula elárulta, mikor búcsúznak Voith Ágitól
Kiderült Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színésznő temetésének időpontja: február 19-én 14:30-kor búcsúznak a pályatársak, barátok és családtagok a Farkasréti temetőben. Bodrogi Gyula nem mond beszédet, de a szertartáson más tiszteleg majd a színésznő emlékének.
Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színésznő január végén hunyt el 81 éves korában. A temetés időpontját Bodrogi Gyula árulta el a Borsnak. A szertartás február 19-én 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben, a család, a pályatársak és barátok jelenlétében. A József Attila Színház is saját halottjának tekinti a színésznőt.
Bodrogi Gyula elmondta, hogy nem fog beszédet mondani a szertartáson: „Képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni.”
A színész beszélt saját egészségi állapotáról is: „Én most kezdek kijönni a bajból, bár bottal járok. De már játszom a színházban, úgyhogy jobban vagyok, szerencsére.”
Bodrogi korábban azt is felidézte, hogy Voith Ágival rendkívül szoros barátságot ápoltak, minden nap beszéltek telefonon, és bár már nem éltek együtt, papíron házastársak maradtak.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
