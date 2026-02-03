2026. február 3. kedd Balázs
„Képtelen lennék megszólalni” – Bodrogi Gyula elárulta, mikor búcsúznak Voith Ágitól

Pénzcentrum
2026. február 3. 18:29

Kiderült Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színésznő temetésének időpontja: február 19-én 14:30-kor búcsúznak a pályatársak, barátok és családtagok a Farkasréti temetőben. Bodrogi Gyula nem mond beszédet, de a szertartáson más tiszteleg majd a színésznő emlékének.

Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színésznő január végén hunyt el 81 éves korában. A temetés időpontját Bodrogi Gyula árulta el a Borsnak. A szertartás február 19-én 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben, a család, a pályatársak és barátok jelenlétében. A József Attila Színház is saját halottjának tekinti a színésznőt.

Bodrogi Gyula elmondta, hogy nem fog beszédet mondani a szertartáson: „Képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni.”

A színész beszélt saját egészségi állapotáról is: „Én most kezdek kijönni a bajból, bár bottal járok. De már játszom a színházban, úgyhogy jobban vagyok, szerencsére.”

Bodrogi korábban azt is felidézte, hogy Voith Ágival rendkívül szoros barátságot ápoltak, minden nap beszéltek telefonon, és bár már nem éltek együtt, papíron házastársak maradtak.
Címlapkép: Getty Images
#temetés #halál #színész #haláleset #szórakozás #temetkezés #színésznő #színház #halálhír #gyászhír

