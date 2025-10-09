Le kellett volna tartóztani Putyint? Brüsszel kemény választ küldött az ázsiai országnak

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt, noha az ország a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) működtető Római Statútum részes állama, és így köteles lenne végrehajtani az ICC által kiadott elfogatóparancsot.

A brüsszeli közlemény szerint Putyin az ICC érvényben lévő körözése ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, amit az EU a nemzetközi jogi kötelezettségek figyelmen kívül hagyásának tekint.

Az unió hangsúlyozta: továbbra is határozottan támogatja a háborús bűncselekmények elszámoltatására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és minden államot arra szólít fel, hogy működjön együtt a Hágai Bírósággal. Az EKSZ szóvivője megismételte: az EU rendíthetetlenül kiáll az ICC munkája mellett, valamint Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége mellett.

