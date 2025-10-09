A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Le kellett volna tartóztani Putyint? Brüsszel kemény választ küldött az ázsiai országnak
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt, noha az ország a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) működtető Római Statútum részes állama, és így köteles lenne végrehajtani az ICC által kiadott elfogatóparancsot.
A brüsszeli közlemény szerint Putyin az ICC érvényben lévő körözése ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, amit az EU a nemzetközi jogi kötelezettségek figyelmen kívül hagyásának tekint.
Az unió hangsúlyozta: továbbra is határozottan támogatja a háborús bűncselekmények elszámoltatására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és minden államot arra szólít fel, hogy működjön együtt a Hágai Bírósággal. Az EKSZ szóvivője megismételte: az EU rendíthetetlenül kiáll az ICC munkája mellett, valamint Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége mellett.
Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát