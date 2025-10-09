2025. október 9. csütörtök Dénes
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszlerelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.
Le kellett volna tartóztani Putyint? Brüsszel kemény választ küldött az ázsiai országnak

2025. október 9. 20:29

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt, noha az ország a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) működtető Római Statútum részes állama, és így köteles lenne végrehajtani az ICC által kiadott elfogatóparancsot.

A brüsszeli közlemény szerint Putyin az ICC érvényben lévő körözése ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, amit az EU a nemzetközi jogi kötelezettségek figyelmen kívül hagyásának tekint.

Az unió hangsúlyozta: továbbra is határozottan támogatja a háborús bűncselekmények elszámoltatására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és minden államot arra szólít fel, hogy működjön együtt a Hágai Bírósággal. Az EKSZ szóvivője megismételte: az EU rendíthetetlenül kiáll az ICC munkája mellett, valamint Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége mellett.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
 
