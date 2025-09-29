Még csak most kezdődött az ősz, máris havazik a magyar településen: videón a tél lehelete

Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.

Az idei első őszi havazást egy magassági hidegörvény okozta, amely északkelet felől fagyos, 1500 méter felett már mínuszokat hozó légtömeget sodort a térségbe.

A meteorológusokra hivatkozva az Időkép azt írja, hogy a hidegörvény a következő napokban alig mozdul el jelenlegi helyéről. Az északkeleti áramlás tartós marad, így az 1500 méternél magasabb hegycsúcsokon további havazásra, illetve hózáporokra lehet számítani.