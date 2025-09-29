2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Snow on the railroad in Hungary
Világ

Még csak most kezdődött az ősz, máris havazik a magyar településen: videón a tél lehelete

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 20:01

Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.

Az idei első őszi havazást egy magassági hidegörvény okozta, amely északkelet felől fagyos, 1500 méter felett már mínuszokat hozó légtömeget sodort a térségbe.

A meteorológusokra hivatkozva az Időkép azt írja, hogy a hidegörvény a következő napokban alig mozdul el jelenlegi helyéről. Az északkeleti áramlás tartós marad, így az 1500 méternél magasabb hegycsúcsokon további havazásra, illetve hózáporokra lehet számítani.

Ennyi volt az ősz? Átmenet nélkül jönnek a fagyok: pár nap és lecsap a zimankó
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #ősz #tél #hó #hidegfront #szeptember #erdély #világ #meteorológia #hegy

