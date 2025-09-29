Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Ennyi volt az ősz? Átmenet nélkül jönnek a fagyok: pár nap és lecsap a zimankó
A met.hu előrejelzése szerint a folytatásban is változékony időjárásra készülhetünk. A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
Péntekre mérséklődik a csapadékhajlam, ám szombaton a Tiszántúlon ismét megnő az eső, illetve zápor valószínűsége, vasárnap pedig elszórtan más tájakon is lehet számítani csapadékra. Összességében azonban a héten kevés helyen várható 5 millimétert meghaladó mennyiség, vagyis inkább szórványos, lokális esők jöhetnek.
A hét közben az északias szelet – kedd kivételével – sokfelé élénk, a második felében több helyen erős széllökések kísérik, ami tovább fokozhatja a hőérzetet. A hőmérséklet számottevően nem emelkedik: a kevésbé felhős és szélvédett tájakon, illetve a fagyzugos területeken többfelé alakulhat ki talajmenti fagy, sőt 2 méteres magasságban is gyakran 1–6 fokig hűlhet le a levegő.
Hajnalban helyenként 0, -1 fok is előfordulhat.
Napközben a maximumok 11 és 16 fok között alakulnak, így az átlagosnál hűvösebb, kora őszt idéző idő lesz jellemző. A meteorológusok szerint némi melegedésre csak a hétvégétől lehet számítani, akkor újra 15–18 fok körüli értékek jelenhetnek meg, de tartós felmelegedés egyelőre nem látszik a kilátásokban.
