Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Ennyi volt az ősz? Átmenet nélkül jönnek a fagyok: pár nap és lecsap a zimankó
A met.hu előrejelzése szerint a folytatásban is változékony időjárásra készülhetünk. A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
Péntekre mérséklődik a csapadékhajlam, ám szombaton a Tiszántúlon ismét megnő az eső, illetve zápor valószínűsége, vasárnap pedig elszórtan más tájakon is lehet számítani csapadékra. Összességében azonban a héten kevés helyen várható 5 millimétert meghaladó mennyiség, vagyis inkább szórványos, lokális esők jöhetnek.
A hét közben az északias szelet – kedd kivételével – sokfelé élénk, a második felében több helyen erős széllökések kísérik, ami tovább fokozhatja a hőérzetet. A hőmérséklet számottevően nem emelkedik: a kevésbé felhős és szélvédett tájakon, illetve a fagyzugos területeken többfelé alakulhat ki talajmenti fagy, sőt 2 méteres magasságban is gyakran 1–6 fokig hűlhet le a levegő.
Hajnalban helyenként 0, -1 fok is előfordulhat.
Napközben a maximumok 11 és 16 fok között alakulnak, így az átlagosnál hűvösebb, kora őszt idéző idő lesz jellemző. A meteorológusok szerint némi melegedésre csak a hétvégétől lehet számítani, akkor újra 15–18 fok körüli értékek jelenhetnek meg, de tartós felmelegedés egyelőre nem látszik a kilátásokban.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.