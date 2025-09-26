Súlyos váddal állt elő Zelenszkij: küszöbön a magyar-ukrán katonai konfliktus?

Zelenszkij ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sérthették meg Ukrajna légterét, feltehetően az ország határvidékének ipari potenciálját derítve fel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az X közösségi oldalán számolt be egy katonai megbeszélésről, amelyen többek között Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal és más védelmi vezetőkkel vett részt. Az egyeztetésen a háborús események mellett felmerült, hogy vélhetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe.

"Az ukrán erők felderítő drónok által elkövetett légtérsértéseket rögzítettek, amelyek valószínűleg magyar származásúak. Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok valószínűleg Ukrajna határvidékének ipari potenciálját derítették fel" – írta az ukrán elnök, aki utasítást adott az incidensek kivizsgálására és sürgős jelentés készítésére.

A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.

Zelenszkij ugyanebben a bejegyzésben beszámolt a dobropiljai ellentámadás sikeréről is, amely során közel 170 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel Donyeck megyében, és az orosz veszteségek megközelítik a 3000 főt. Emellett megemlítette egy orosz Szu-34-es vadászbombázó lelövését Zaporizzsja régióban, valamint a légvédelem további erősítésére irányuló nemzetközi együttműködést.