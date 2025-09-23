A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára – írja a 24.hu. Mint írják, az információt az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier osztotta meg szeptember 22-én az ukrán Suspilne hírügynökséggel.
Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius szeptember 26-ára hívta össze a találkozót hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária – meghívásával, valamint Ukrajna képviseletével.
Regnier elmondta, hogy a találkozón a következő lépéseket fogják meghatározni, miután Oroszország több NATO-tagállam légterét is megsértette. Ehhez szoros együttműködésben a tagállamokkal és Ukrajnával mérik fel a részt vevő országok képességeit és igényeit.
Az Ukrajnával határos EU-tagállamok közül egyedül Magyarországot és Szlovákiát zárták ki a tárgyalásokból, feltehetőleg szoros oroszországi kapcsolataik miatt.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
