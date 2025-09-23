2025. szeptember 23. kedd Tekla
EU zászló fényes napsütéssel
Világ

Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 09:22

Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára – írja a 24.hu. Mint írják, az információt az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier osztotta meg szeptember 22-én az ukrán Suspilne hírügynökséggel.

Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius szeptember 26-ára hívta össze a találkozót hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária – meghívásával, valamint Ukrajna képviseletével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Regnier elmondta, hogy a találkozón a következő lépéseket fogják meghatározni, miután Oroszország több NATO-tagállam légterét is megsértette. Ehhez szoros együttműködésben a tagállamokkal és Ukrajnával mérik fel a részt vevő országok képességeit és igényeit.

Az Ukrajnával határos EU-tagállamok közül egyedül Magyarországot és Szlovákiát zárták ki a tárgyalásokból, feltehetőleg szoros oroszországi kapcsolataik miatt.
Címlapkép: Getty Images
