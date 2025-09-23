2025. szeptember 23. kedd Tekla
A 4. reaktor maradványai és a csernobili atomerőmű régi szarkofágja fölötti új biztonságos óvóhely (új óvóhely)
Világ

Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 15:11

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentése szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok komoly veszélyt jelentenek.

A NAÜ tájékoztatása alapján a 2024 áprilisa óta hideg leállásban lévő Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) reaktorainak és rendszereinek hűtése továbbra is megfelelően biztosított. A hűtést talajvízkutak és az erőművet a hűtőtóval összekötő hidegvízcsatorna segítségével oldják meg.

Bár a hideg leállás során a reaktor nem termel energiát, a fűtőelemekben keletkező utóhőt folyamatosan el kell vezetni. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői szerint egy új gátat is építettek a hidegvízcsatornához, amely a hűtőrendszer hosszú távú, biztonságos működését hivatott garantálni.

Az ügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a térségben zajló aktív katonai tevékenységek továbbra is kockázatot jelentenek az erőmű biztonságára. A szakértők beszámolói szerint a még működő atomerőművek közelében is folyamatosak a légiriadók, megfigyelési zónájukban gyakran észlelnek drónokat.

Különösen aggasztó, hogy a nem üzemelő Csernobili Atomerőműtől öt kilométerre, de még a tiltott zónán belül szintén drónokat észleltek. Bár magát az erőművet nem érte találat, a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg sérülékeny állapotban van, ami magas kockázatot jelent.
Címlapkép: Getty Images
