Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentése szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok komoly veszélyt jelentenek.

A NAÜ tájékoztatása alapján a 2024 áprilisa óta hideg leállásban lévő Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) reaktorainak és rendszereinek hűtése továbbra is megfelelően biztosított. A hűtést talajvízkutak és az erőművet a hűtőtóval összekötő hidegvízcsatorna segítségével oldják meg.

Bár a hideg leállás során a reaktor nem termel energiát, a fűtőelemekben keletkező utóhőt folyamatosan el kell vezetni. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői szerint egy új gátat is építettek a hidegvízcsatornához, amely a hűtőrendszer hosszú távú, biztonságos működését hivatott garantálni.

Az ügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a térségben zajló aktív katonai tevékenységek továbbra is kockázatot jelentenek az erőmű biztonságára. A szakértők beszámolói szerint a még működő atomerőművek közelében is folyamatosak a légiriadók, megfigyelési zónájukban gyakran észlelnek drónokat.

Különösen aggasztó, hogy a nem üzemelő Csernobili Atomerőműtől öt kilométerre, de még a tiltott zónán belül szintén drónokat észleltek. Bár magát az erőművet nem érte találat, a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg sérülékeny állapotban van, ami magas kockázatot jelent.