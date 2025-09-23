Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak.
Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentése szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok komoly veszélyt jelentenek.
A NAÜ tájékoztatása alapján a 2024 áprilisa óta hideg leállásban lévő Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) reaktorainak és rendszereinek hűtése továbbra is megfelelően biztosított. A hűtést talajvízkutak és az erőművet a hűtőtóval összekötő hidegvízcsatorna segítségével oldják meg.
Bár a hideg leállás során a reaktor nem termel energiát, a fűtőelemekben keletkező utóhőt folyamatosan el kell vezetni. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői szerint egy új gátat is építettek a hidegvízcsatornához, amely a hűtőrendszer hosszú távú, biztonságos működését hivatott garantálni.
Az ügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a térségben zajló aktív katonai tevékenységek továbbra is kockázatot jelentenek az erőmű biztonságára. A szakértők beszámolói szerint a még működő atomerőművek közelében is folyamatosak a légiriadók, megfigyelési zónájukban gyakran észlelnek drónokat.
Különösen aggasztó, hogy a nem üzemelő Csernobili Atomerőműtől öt kilométerre, de még a tiltott zónán belül szintén drónokat észleltek. Bár magát az erőművet nem érte találat, a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg sérülékeny állapotban van, ami magas kockázatot jelent.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is