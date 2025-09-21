Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja

Az uniós pénzügyminiszterek és az Európai Központi Bank vezetése megegyezett a digitális euró bevezetésének menetrendjéről. A cél az, hogy az EU saját fizetési infrastruktúrára támaszkodjon, mérsékelve a külső függőséget, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken Koppenhágában megállapodtak a digitális euró bevezetésének következő lépéseiről. A találkozón Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke is részt vett.

A digitális euró egy EKB által támogatott elektronikus pénztárcaként működne, amely alternatívát kínálna a jelenleg domináns amerikai fizetési rendszerekkel, például a Visa és a Mastercard hálózataival szemben. Az EU célja, hogy csökkentse más országoktól való függőségét, különösen a pénzforgalom területén.

A megállapodás értelmében az uniós országok pénzügyminisztereinek beleszólásuk lesz abba, hogy bevezetik-e a digitális valutát, és szabályozhatják, hogy az állampolgárok mekkora összeget tarthatnak belőle. Ez fontos lépés a bankbetétek esetleges tömeges kivonása miatti aggodalmak enyhítésére.

Paschal Donohoe, az Eurogroup elnöke kiemelte: mielőtt az EKB végleges döntést hozna a kibocsátásról, a Miniszterek Tanácsában lehetőség lesz a kérdés megvitatására.

Bár az Európai Bizottság már 2023-ban javaslatot tett a digitális euróra vonatkozó szabályozásra, az Európai Parlament és az Európai Tanács még nem hagyta jóvá azt. A cél, hogy az év végéig befejeződjön a jogalkotási folyamat. Ha a jogszabály jövő júniusban életbe lép, az EKB becslése szerint további két és fél-három év szükséges a digitális euró tényleges bevezetéséhez.

Lagarde hangsúlyozta: a digitális euró nem csupán egy új fizetési eszköz, hanem politikai nyilatkozat is Európa szuverenitásáról és arról a képességéről, hogy saját infrastruktúrával kezelje a belső és határokon átnyúló tranzakciókat.