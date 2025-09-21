Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
Az uniós pénzügyminiszterek és az Európai Központi Bank vezetése megegyezett a digitális euró bevezetésének menetrendjéről. A cél az, hogy az EU saját fizetési infrastruktúrára támaszkodjon, mérsékelve a külső függőséget, írja a Portfolio a Reuters alapján.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken Koppenhágában megállapodtak a digitális euró bevezetésének következő lépéseiről. A találkozón Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke is részt vett.
A digitális euró egy EKB által támogatott elektronikus pénztárcaként működne, amely alternatívát kínálna a jelenleg domináns amerikai fizetési rendszerekkel, például a Visa és a Mastercard hálózataival szemben. Az EU célja, hogy csökkentse más országoktól való függőségét, különösen a pénzforgalom területén.
A megállapodás értelmében az uniós országok pénzügyminisztereinek beleszólásuk lesz abba, hogy bevezetik-e a digitális valutát, és szabályozhatják, hogy az állampolgárok mekkora összeget tarthatnak belőle. Ez fontos lépés a bankbetétek esetleges tömeges kivonása miatti aggodalmak enyhítésére.
Paschal Donohoe, az Eurogroup elnöke kiemelte: mielőtt az EKB végleges döntést hozna a kibocsátásról, a Miniszterek Tanácsában lehetőség lesz a kérdés megvitatására.
Bár az Európai Bizottság már 2023-ban javaslatot tett a digitális euróra vonatkozó szabályozásra, az Európai Parlament és az Európai Tanács még nem hagyta jóvá azt. A cél, hogy az év végéig befejeződjön a jogalkotási folyamat. Ha a jogszabály jövő júniusban életbe lép, az EKB becslése szerint további két és fél-három év szükséges a digitális euró tényleges bevezetéséhez.
Lagarde hangsúlyozta: a digitális euró nem csupán egy új fizetési eszköz, hanem politikai nyilatkozat is Európa szuverenitásáról és arról a képességéről, hogy saját infrastruktúrával kezelje a belső és határokon átnyúló tranzakciókat.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
