2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kék európai uniós zászlók sora Brüsszelben. A kék zászlókon tizenkét sárga csillag jelzi a tagállamok eredeti számát.
Világ

Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 08:35

Az uniós pénzügyminiszterek és az Európai Központi Bank vezetése megegyezett a digitális euró bevezetésének menetrendjéről. A cél az, hogy az EU saját fizetési infrastruktúrára támaszkodjon, mérsékelve a külső függőséget, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken Koppenhágában megállapodtak a digitális euró bevezetésének következő lépéseiről. A találkozón Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke is részt vett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A digitális euró egy EKB által támogatott elektronikus pénztárcaként működne, amely alternatívát kínálna a jelenleg domináns amerikai fizetési rendszerekkel, például a Visa és a Mastercard hálózataival szemben. Az EU célja, hogy csökkentse más országoktól való függőségét, különösen a pénzforgalom területén.

Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.

A megállapodás értelmében az uniós országok pénzügyminisztereinek beleszólásuk lesz abba, hogy bevezetik-e a digitális valutát, és szabályozhatják, hogy az állampolgárok mekkora összeget tarthatnak belőle. Ez fontos lépés a bankbetétek esetleges tömeges kivonása miatti aggodalmak enyhítésére.

Paschal Donohoe, az Eurogroup elnöke kiemelte: mielőtt az EKB végleges döntést hozna a kibocsátásról, a Miniszterek Tanácsában lehetőség lesz a kérdés megvitatására.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár az Európai Bizottság már 2023-ban javaslatot tett a digitális euróra vonatkozó szabályozásra, az Európai Parlament és az Európai Tanács még nem hagyta jóvá azt. A cél, hogy az év végéig befejeződjön a jogalkotási folyamat. Ha a jogszabály jövő júniusban életbe lép, az EKB becslése szerint további két és fél-három év szükséges a digitális euró tényleges bevezetéséhez.

Lagarde hangsúlyozta: a digitális euró nem csupán egy új fizetési eszköz, hanem politikai nyilatkozat is Európa szuverenitásáról és arról a képességéről, hogy saját infrastruktúrával kezelje a belső és határokon átnyúló tranzakciókat.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #euró #európai unió #pénzügy #eu #szabályozás #világ #infrastruktúra #ekb #európai központi bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:25
09:03
08:35
07:59
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
22 órája
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
4
2 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
5
2 napja
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 07:59
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 06:06
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.09.21. vasárnap