Ítéletet mondott az EU a 2025-ös költségvetésről: ez lett a szavazás eredménye, nem lehet megkerülni

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az EU 2025-ös általános költségvetésének közös tervezetét, ami 199 976,2 millió euró kötelezettségvállalást és 155 209,3 millió euró kifizetést irányoz elő a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatok nélkül - közölte az uniós tanács hétfőn.

A brüsszeli tájékoztatás szerint ebben az évben 800,5 millió euró áll rendelkezésre a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadási felső határa alatt, lehetővé téve az EU számára, hogy előre nem látható szükségletekre reagáljon.

A közlemény idézte Banai Péter Benőt, az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztjét betöltő Magyarország Pénzügyminisztériumának államháztartásért felelős államtitkárát, aki azt mondta: a jövő évi költségvetés lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy a kiemelt területeire összpontosítson, miközben körültekintő és reális megközelítést biztosít az adófizetők pénzének elköltéséhez.

"Elegendő pénzügyi mozgásteret tartottunk meg ahhoz, hogy reagáljunk az előre nem látható körülményekre, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetet" - fogalmazott a közlemény szerint Banai Péter Benő.

A költségvetés elfogadását még az Európai Parlamentnek is be kell jelentenie, miután jóváhagyta a közös tervezetet. Az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának egyaránt 14 nap áll rendelkezésére, hogy hivatalosan is jóváhagyja a megállapodást - tájékoztattak.