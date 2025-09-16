Elképesztő, mire készül az Északi Áramlat szabotázsának gyanúsítottja: mit fog lépni a bíróság?

Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.

A német adatvédelmi törvények szerint csak Serhii K.-ként azonosított férfit a múlt hónapban tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében európai elfogatóparancs alapján. A gyanúsítottat a 2022-es robbantásokkal hozzák összefüggésbe, amelyek megbénították a Németországba irányuló orosz gázszállítást biztosító vezetékeket - írja a Reuters.

A bolognai fellebbviteli bíróság jóváhagyta a férfi átadását a német hatóságoknak, de a gyanúsított védőcsapata bejelentette, hogy az ügyet a Semmítőszék (Corte di Cassazione) elé viszi, amely Olaszország legfelsőbb bírósága.

"Az alapvető jogok – tisztességes eljárás, fogvatartási körülmények, funkcionális mentesség – nem áldozhatók fel az automatikus igazságügyi együttműködés nevében" – közölte a védelem egy nyilatkozatban.

A robbantásokat mind Moszkva, mind a Nyugat szabotázsnak minősítette. Az események nagyrészt megszakították az Európába irányuló orosz gázszállítást, ami az ukrajnai konfliktus jelentős eszkalációjához és az európai energiaellátás szűküléséhez vezetett. A robbantásokért senki sem vállalta a felelősséget, Ukrajna pedig tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna bennük.

A német ügyészség augusztusi közleménye szerint a gyanúsított tagja volt annak a csoportnak, amely robbanószerkezeteket helyezett el a vezetékeken a dániai Bornholm szigete közelében a Balti-tengeren.

A védelem ügyvédje, Nicola Canestrini elmondta, hogy a Semmítőszék szerdai meghallgatásán döntenek korábbi kérelmükről, amely a letartóztatási parancs érvénytelenítésére irányul azon az alapon, hogy azt angolra, nem pedig a gyanúsított anyanyelvére fordították.

A védelemnek öt napja van a kiadatási döntés elleni fellebbezés benyújtására, és ennek a fellebbezésnek a meghallgatására valószínűleg körülbelül egy hónap múlva kerül sor – tette hozzá Canestrini.

A gyanúsítottat robbantásra irányuló összejátszással, alkotmányellenes szabotázzsal és fontos létesítmények megsemmisítésével vádolják. A német ügyészek állítása szerint a férfi és társai csaknem három évvel ezelőtt egy vitorlás jachttal indultak el Rostockból, Németország északkeleti partjáról, hogy végrehajtják a támadást.

Az olasz csendőrség (Carabinieri) augusztus 21-én tartóztatta le a férfit San Clementében, egy Rimini közelében található kisvárosban az olasz Adriai-tengerparton, ahol családjával nyaralt.