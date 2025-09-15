Donald Trump sokkoló kijelentést tett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy a vártnál jóval nehezebb előmozdítani a békét Ukrajnában. Szerinte a probléma gyökere Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij „mérhetetlen” gyűlölete, amely szinte lehetetlenné teszi a közvetlen tárgyalásokat, szemlézte a Portfolio az Ukrajinszka Pravdat.

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt arról beszélt, hogy Ukrajnában sokkal nehezebb békét teremteni, mint azt korábban gondolta. „Azt hittem, hogy ez könnyű lesz számomra, de kiderült, hogy kemény” – fogalmazott az Air Force One fedélzetén.

Trump szerint a legnagyobb akadály az orosz és az ukrán elnök közötti „mérhetetlen gyűlölet”. Hozzátette: emiatt kétséges, hogy a Moszkva és Kijev közötti közvetlen vezetői tárgyalások eredményesek lehetnek-e. „Annyira utálják egymást, hogy szinte nem is tudnak beszélni” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy lehetségesek-e egyáltalán ilyen tárgyalások, az amerikai elnök úgy reagált: „Nem tudom. Azt hiszem, nekem kell majd beszélnem.” Trump szerint a közeljövőben sor kerülhet megbeszélésekre, de nem a formátum számít: „Lesznek találkozók, akár csúcstalálkozónak, akár összejövetelnek nevezzük, nem számít, de valószínűleg nekem is részt kell majd vennem.”

A Reuters beszámolója szerint Trump újabb szankciókat is kilátásba helyezett Oroszországgal szemben. Ugyanakkor hangsúlyozta: Európának is szigorítania kellene a korlátozásokat, különösen az orosz kőolaj-vásárlás tekintetében. „Nem akarom, hogy olajat vegyenek. És a szankciók, amelyeket bevezetnek, nem elég kemények” – mondta, hozzátéve, hogy hajlandó új intézkedéseket hozni, de az európai partnereknek ehhez igazodva kellene lépniük.

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA