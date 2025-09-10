Brutális lépésre készül Trump, ezúttal 100%-os vámot akar – kezdődik az újabb vámháború?

Donald Trump amerikai elnök felszólította az Európai Uniót, hogy vessen ki akár 100%-os vámot Kínára és Indiára, hogy ezzel kényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háború befejezésére, jelentette a BBC.

Az amerikai elnök ezt a javaslatot egy keddi, az USA és az EU tisztviselői közötti megbeszélésen tette, ahol az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásának lehetőségeit vitatták meg.

Trump, aki korábban azt ígérte, hogy elnöksége első napján véget vet a konfliktusnak, egyelőre nem tudott békét teremteni Moszkva és Kijev között, miközben Oroszország támadásai Ukrajna ellen fokozódtak. Az elnök kedden újságíróknak elmondta, hogy a héten vagy a jövő hét elején telefonbeszélgetést tervez Putyinnal.

Kína és India jelentős felvásárlói az orosz olajnak, ami hozzájárul az orosz gazdaság és hadigépezet működőképességének fenntartásához. Az Egyesült Államok múlt hónapban 50%-os vámot vetett ki indiai árukra, beleértve egy 25%-os büntetést az Oroszországgal folytatott tranzakciók miatt.

Bár az EU korábban kijelentette, hogy véget vet az orosz energiától való függőségének, földgázimportjának még mindig körülbelül 19%-a származik onnan. Ha az EU valóban kivetné a vámokat Kínára és Indiára, az jelentős változást jelentene a korábbi megközelítéshez képest, amely inkább Oroszország szankciókkal történő elszigetelésére törekedett.

Trump kérése az EU felé Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter megjegyzéseit követi, aki szerint Washington kész fokozni a gazdasági nyomást, de ehhez erősebb európai támogatásra van szükség.

Az orosz erők a hétvégén rakétával csaptak le Kijev fő kormányzati épületére, ami az elemzők szerint szimbolikus jelentőségű és a Kreml agressziójának jelentős fokozódását jelzi. Az Ukrajna-szerte végrehajtott csapások a háború kezdete óta a legsúlyosabb légi bombázást jelentették. Ukrajna szerint az orosz erők legalább 810 drónt és 13 rakétát vetettek be.

Trump kijelentette, hogy "nem elégedett a helyzettel", és keményebb szankciókat helyezett kilátásba a Kreml ellen. Az amerikai elnök korábban már ígért szigorúbb intézkedéseket Oroszország ellen, de eddig nem lépett, annak ellenére, hogy Putyin figyelmen kívül hagyta határidőit és szankciós fenyegetéseit.

Trump azt is közölte, hogy az USA és India "folytatja a tárgyalásokat a kereskedelmi akadályok kezeléséről" a két ország között. Az elnök beszél Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, és a kereskedelmi tárgyalások "sikeres lezárását" várja.