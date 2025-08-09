Tényleg megérte? Kiszámolták, ennyit kaszál az USA Donald Trump kemény vámjain

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
2025. augusztus 7-én léptek életbe Trump átfogó új vámjai, amelyek több mint 90 országot érintenek. A vámtételek az Egyesült Királyságra vonatkozó 10%-tól Szíria és India 41-50%-os vámjáig terjednek, és az USA átlagos effektív vámszintjét a legmagasabbra emelik 1933 óta - írja a BBC.
A Yale Egyetem Budget Lab kutatása szerint az USA által kivetett átlagos effektív vámtarifa 2025 augusztusára 18,6%-ra emelkedett a 2024-es 2,4%-ról. Ennek következtében az amerikai kormány vámbevételei megháromszorozódtak: 2025 júniusában már 28 milliárd dollárt tettek ki.
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint az új vámok 2,5 billió dollárral csökkenthetik az amerikai kormány hitelfelvételi igényét a következő évtizedben, ugyanakkor a gazdaság méretét is zsugorítják a vámok nélküli forgatókönyvhöz képest.
Trump egyik fő célja a kereskedelmi deficit csökkentése, azonban eddig ennek ellenkezője történt. Az amerikai cégek a vámok bevezetése előtt jelentős készleteket halmoztak fel, ami az import növekedéséhez vezetett. 2025 márciusában rekordszintű, 162 milliárd dolláros áruforgalmi hiány alakult ki, ami júniusra 86 milliárd dollárra mérséklődött.
A Kínával szembeni vámok különösen súlyosak, jelenleg 30%-on állnak. Ennek hatására a kínai export az USA-ba 2025 első félévében 11%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Eközben Kína más piacok felé fordult: exportja Indiába 14%-kal, az EU-ba és az Egyesült Királyságba 7-8%-kal, az ASEAN-országokba pedig 13%-kal nőtt.
Egyes országok a kereskedelmi háborúra új kereskedelmi megállapodásokkal reagáltak. Az Egyesült Királyság és India kereskedelmi egyezményt kötött, az EFTA-országok (Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein) megállapodást írtak alá a Mercosur-országokkal, az EU pedig Indonéziával köt új kereskedelmi egyezményt.
Kína egyre inkább Brazíliából szerzi be a szójababot az USA helyett, ami az amerikai mezőgazdasági exportőröket hátrányosan érinti. 2025 júniusában Kína 10,6 millió tonna szójababot importált Brazíliából, míg az USA-ból csak 1,6 millió tonnát.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy Trump vámjai végül az amerikai árak emelkedéséhez vezetnek. Bár a júniusi hivatalos inflációs ráta 2,7% volt, ami csak enyhén emelkedett a májusi 2,4%-ról, már láthatók jelei annak, hogy a vámok kezdenek beépülni a fogyasztói árakba, különösen az importált háztartási gépek, számítógépek, sportfelszerelések és játékok esetében.
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
