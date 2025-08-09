Tényleg megérte? Kiszámolták, ennyit kaszál az USA Donald Trump kemény vámjain

Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.

2025. augusztus 7-én léptek életbe Trump átfogó új vámjai, amelyek több mint 90 országot érintenek. A vámtételek az Egyesült Királyságra vonatkozó 10%-tól Szíria és India 41-50%-os vámjáig terjednek, és az USA átlagos effektív vámszintjét a legmagasabbra emelik 1933 óta - írja a BBC.

A Yale Egyetem Budget Lab kutatása szerint az USA által kivetett átlagos effektív vámtarifa 2025 augusztusára 18,6%-ra emelkedett a 2024-es 2,4%-ról. Ennek következtében az amerikai kormány vámbevételei megháromszorozódtak: 2025 júniusában már 28 milliárd dollárt tettek ki.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint az új vámok 2,5 billió dollárral csökkenthetik az amerikai kormány hitelfelvételi igényét a következő évtizedben, ugyanakkor a gazdaság méretét is zsugorítják a vámok nélküli forgatókönyvhöz képest.

Trump egyik fő célja a kereskedelmi deficit csökkentése, azonban eddig ennek ellenkezője történt. Az amerikai cégek a vámok bevezetése előtt jelentős készleteket halmoztak fel, ami az import növekedéséhez vezetett. 2025 márciusában rekordszintű, 162 milliárd dolláros áruforgalmi hiány alakult ki, ami júniusra 86 milliárd dollárra mérséklődött.

A Kínával szembeni vámok különösen súlyosak, jelenleg 30%-on állnak. Ennek hatására a kínai export az USA-ba 2025 első félévében 11%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Eközben Kína más piacok felé fordult: exportja Indiába 14%-kal, az EU-ba és az Egyesült Királyságba 7-8%-kal, az ASEAN-országokba pedig 13%-kal nőtt.

Egyes országok a kereskedelmi háborúra új kereskedelmi megállapodásokkal reagáltak. Az Egyesült Királyság és India kereskedelmi egyezményt kötött, az EFTA-országok (Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein) megállapodást írtak alá a Mercosur-országokkal, az EU pedig Indonéziával köt új kereskedelmi egyezményt.

Kína egyre inkább Brazíliából szerzi be a szójababot az USA helyett, ami az amerikai mezőgazdasági exportőröket hátrányosan érinti. 2025 júniusában Kína 10,6 millió tonna szójababot importált Brazíliából, míg az USA-ból csak 1,6 millió tonnát.

A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy Trump vámjai végül az amerikai árak emelkedéséhez vezetnek. Bár a júniusi hivatalos inflációs ráta 2,7% volt, ami csak enyhén emelkedett a májusi 2,4%-ról, már láthatók jelei annak, hogy a vámok kezdenek beépülni a fogyasztói árakba, különösen az importált háztartási gépek, számítógépek, sportfelszerelések és játékok esetében.